OL-komité vil knockoute bokseledere og forbyde dem adgang til Tokyo 2020

Direkte sport i tv Onsdag 22. maj TV 2 Sport 6.00 Badminton: Kina-Indien 12.00 Badminton: Indonesien-DK 18.30 Håndbold: Aalborg-BSV (m) 20.30 Håndbold: GOG-Skjern (m) TV3 Sport 20.30 Fodbold: Kortrijk-Charleroi Eurosport 1 13.05 Cykling: Giro d’Italia 17.45 Tennis: Geneva Open (m) Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kval. 16.00 Tennis: Geneva Open (m)



Boksning. Den Internationale Olympiske Komité skal i næste måned stemme om at udelukke Det Internationale Bokseforbund, AIBA, fra at organisere kampene ved OL næste år i Tokyo, skriver nyhedsbureauet AP. Et IOC-panel har i seks måneder undersøgt AIBAs finanser, ledelse og dommernes integritet, og undersøgelsen fører nu til en afstemning i IOC. »Der har manglet tilfredsstillende fremskridt«, lyder det fra IOC om AIBA. Bokseforbundet har været i søgelyset for blandt andet korruption, og den nu tidligere præsident Gafur Rakhimov blev kædet sammen med organiseret kriminalitet og narkohandel. En taskforce under IOC skal nu undersøge, hvordan kvalifikationen til OL skal organiseres og ligeså selve bokseturneringen i Tokyo.

IOC vil gerne beholde boksning på OL-programmet, og organisationens præsident Thomas Bach siger i et statement, at »vi vil sikre, at atleterne kan udleve deres drøm om at deltage i OL samtidig med at vi drager de rette konsekvenser for AIBA«.

Fodbold. Brøndby har forlænget kontrakten med Kevin Mensah, så den nu løber til 2023.

Håndbold. Traditionsklubben KIF Kolding reddede lige akkurat livet i ligaen med en samlet sejr over Tønder, og nu sætter den jyske storklub sin lid til at en af fortidens mestertrænere i skikkelse af svenske Ulf Sivertsson kan tilvejebringe lidt af fordums guldglans. Sivertsson, der i perioden 2001-2008 vandt fem mesterskaber og fire pokaltitler i spidsen for Kolding, er hyret som ny cheftræner på en toårig kontrakt.

»KIF er klubben i mit hjerte, og jeg skal sammen med holdet og ledelsen gøre alt for, at KIF kommer tilbage til toppen af dansk håndbold igen«, siger Sivertsson i en pressemeddelelse.

Fodbold. Vejle Boldklub bliver straffet med en bøde på 100.000 kroner for urolighederne i forbindelse med hjemmekampen mod AGF 21. april. Kampen måtte mod slutningen afbrydes i fem minutter, og her kastede en tilskuer en skraldespand efter en af linjedommerne ligesom der blev kastet flere andre genstande ind på banen.

»Dommer Peter Munch Larsen har i sin indberetning af kampen beskrevet, at der løb en tilskuer på banen, at der blev kastet flere genstande på banen deriblandt en metalskraldespand, som ramte den ene linjedommer, samt at der blev kastet væsker og råbt diverse ting efter dommerne i spillertunnelen. Her hev en Vejle-tilskuer desuden fat i den ene linjedommers trøje bagfra, står der i kendelsen«, står der blandt andet i kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans.

Badminton. Trods et skuffende nederlag til Storbrittanien i den første kamp ved hold-VM, også kaldet Sudirman Cup, er Danmark klar til kvartfinalen efter en sejr over Indonesien. Efter sejre til mixeddoublen Sara Thygesen og Mathias Christiansen samt Viktor Axelsen i herresingle tabte herredoublen Kim Astrup og Mathias Boe, men i damesingle overraskede Mia Blichfeldt og bragte Danmark foran 3-1. Vinderen af den afsluttende damedouble vinder gruppen og undgår dermed Kina og Japan. Den tabte danskerne Maiken Fruergaard/Sara Thygesen, og Danmark slutter som nr. 2 i gruppen.

Fodbold. Sofie Junge Pedersen forlænger sin kontrakt med den italienske storklub Juventus. Kontrakten, der ellers stod til at udløbe denne sommer, bliver forlænget med to år, så den nu løber til sommeren 2021. Det skriver Juventus på sin hjemmeside.

Fodbold. Landsholdsanfører Pernille Harder var nomineret til britiske BBC’s årlige hæder som den bedste kvindelige fodboldspiller, men måtte overlade trofæet til norske Ada Hegerberg, der i lørdags med et hattrick var med til at sikre sig klub Lyon Champions League-trofæet med en 4-1-sejr over Barcelona. Harder, der i denne sæson blev topscorer med 8 mål i Champions League for tyske Wolfsburg blev 2’er i afstemningen foran australieren Sam Kerr fra Chicago Red Stars.

Congratulations to @OLfeminin striker Ada Hegerberg who's been voted the BBC Women's Footballer of the Year 2019.



We think she was a bit surprised...#bbcwfoty #ChangeTheGame pic.twitter.com/7uCOgarWEp — BBC Sport (@BBCSport) 22. maj 2019

Tennis. Der bliver ikke dansk deltagelse i herresingle ved French Open i Paris. Mikael Torpegaard tabte i 2. runde af kvalifikationen onsdag til tyskeren Yannick Maden. 6-4, 4-6, 6-2 sluttede det i Yannick Madens favør. Maden er nr. 115 på verdensranglisten.

Ishockey. Herning Blue Fox har været på trænerrov i NHL og hentet den 42-årige Ben Cooper fra en stilling som assistent i Florida Panthers. Copper overtaget jobbet fra Petri Skriko efter en svingende sæson, er sluttede i DM-kvartfinalerne mod Aalborg. »Jeg er virkelig begejstret for udfordringen med at kæmpe for mesterskaber i Herning. Jeg ved, at det er en stor ishockeyby med gode spillere og en stærk hockeytradition«, siger Ben Cooper til klubbens hjemmeside.