Schmeichel og Højbjerg mødtes i et kram: »Hvis der er noget, vi vil give til fansene, give til hele Danmark... Så er det at stå her i Parken til EM om et år. Foran en fodboldfest i rødhvide farver«

Landsholdsspillerne havde brug for storsejren over Georgien, og de vil bruge den til at bevise deres værd over for folket, over for danskerne.