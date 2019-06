U21-landsholdet er færdige ved EM i Italien.

Danskerne vandt godt nok 2-0 mod Serbien i den sidste gruppekampe på mål af Jacob Bruun Larsen (21. minut) og Jakob Rasmussen (51.), men skulle have vundet med tre overskydende mål, for at gøre sig gældende i kampen om at gå videre som bedste 2’er i en af de tre EM-grupper.

