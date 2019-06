Argentina skuffer igen i Copa America mod Paraguay

Argentina skuffer igen i Copa America efter 1-1 mod Paraguay.

Med det uafgjorte resultat natten til torsdag har Argentina ryggen mod muren inden sidste gruppekamp mod Qatar.

Argentina tabte 0-2 til Colombia i første kamp i gruppen, og derfor skulle Argentina ud og jagte en sejr mod Paraguay natten til torsdag.

Det gik dog ikke som planlagt for Lionel Messi, Sergio Agüero og de andre argentinske stjerner, da Richard Suarez bragte Paraguay foran 1-0 efter 37 minutter på et indlæg fra Miguel Almirón.

Argentina kom tilbage i anden halvleg, efter at dommeren måtte bruge videodommersystemet VAR til at tildele Argentina et straffespark. Det tog Messi sig sikkert af med scoringen til 1-1.

Det gav de argentinske tilskuere og spillere tro på tingene, men blot seks minutter efter måtte de holde vejret, da Paraguay fik tildelt et straffespark efter en tackling fra Nicolás Otamendi.

Slap med skrækken

Heldigvis for Messi og Argentina reddede målmanden, Franco Armani, bolden, og Argentina slap med skrækken.

Argentina formåede ikke at bringe sig i front i kampen, der derfor endte 1-1.

Resultatet betyder, at Paraguay har to point i gruppe B, mens Argentina og Qatar har et point efter to kampe i gruppen. Qatar ligger foran Argentina med en bedre målforskel på et mål.

Colombia er inden sidste gruppekamp mod Paraguay sikker på at ende som gruppevindere efter sin sejr på 1-0 over Qatar tidligere på natten.

De to bedste hold går videre fra de tre grupper i Copa America. Derudover går de to bedste treere fra de tre grupper også videre.

Argentina skal slå Qatar i sidste runde og samtidig håbe på, at Paraguay ikke vinder over Colombia for at blive toer i gruppen og være sikker på avancement.

ritzau