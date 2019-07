To Brøndby-teenagere modbeviste Zorniger et halvt år efter svada

Guderne skal vide, at de før har prøvet at trække overskrifter i Brøndby. Men for et halvt år siden handlede det ikke om en ’Oscar’-sag, en faretruende dårlig økonomi eller et alt eller intet-opgør i Horsens om at undgå nedrykning.

Samtlige aviser, tabloide som dagblade, og sportsudsendelser i tv prioriterede yderst sjældent en historie om en taktisk beslutning i Superligaen højest.

Da Alexander Zorniger sendte fire tyskere, to kroater, to svenskere, en finne, en polak og en enkelt spiller fra Kosovo på banen til hjemmekampen mod Hobro, blev Brøndby nemlig den første klub i Superliga-historien til at stille op uden en dansker på holdkortet.

Det i en klub, som i årtier havde brystet sig af at være landets bedste til talentudvikling.

Zorniger gjorde en skidt situation værre, da han for rullende kamera i spillertunnelen kritiserede niveauet i Brøndbys talentafdeling, Masterclass. Spillerne var ikke gode nok til Brøndbys førstehold, og en masse danske talenter havde ikke mentaliteten til at tage skridtet op at spille seniorfodbold på et højt niveau, lød svadaen fra den nu tidligere Brøndby-træner.

Siden svor Brøndby-ledelsen i den seneste af mange strategiændringer, at man aldrig igen ville se et Brøndby-hold uden en dansker i startopstillingen.

Måske derfor startede Niels Frederiksen med to 19-årige Brøndby-drenge mod OB søndag aften.

Kontrasten til Hobro-kampen for et halvt år siden og Zornigers udtalelser kunne i hvert fald ikke blive større i det 25. minut.

I sin debut i startopstillingen på Brøndby Stadion tog Jesper Lindstrøm et indkast hurtigt efter en duel med Oliver Lund. Straks løb Brøndby-drengen ned mod OB-målet, fik en aflevering retur fra Simon Hedlund og bankede derefter bolden højt op i midten af målet.

Et gult brøl opstod, som måtte kunne høres hjemme i samme Lindstrøms lejlighed i Brøndby Strand. Der, hvor han kan se lyset fra stadion om aftenen.

Teenageren lavede ikke et klassisk jubelbrøl. Han stak en finger i vejret og smilede. Måske for en stund ikke helt klar over, hvad der lige var sket. Dernæst hamrede han med tre taktfaste klask en knyttet næve mod hjertet. Lige derinde bag Brøndby-klublogoet, som til sidst fik et kys.

»En rigtig Brøndby-dreng. For han er en af vor egne. En rigtig Brøndby-dreng«, gyngede Sydsiden.

Nede i den anden ende af banen stod Anton Skipper. Ligesom holdkammerat Lindstrøm blev han født i år 2000 og modtog en ekstra lang klapsalve af Brøndby-fansene, da hans navn blev råbt op inden kamp.

Mens Jesper Lindstrøm var bedste offensive Brøndby-spiller, leverede Skipper en fornuftig debut, der må give håb om endnu bedre præstationer i det midterforsvar, der længe har lignet Brøndbys største svaghed.

Trods de to gode præstationer af de to lokale Brøndby-drenge blev det så langtfra en problemfri dag for hjemmeholdet.

Dertil er OB blevet et alt for godt fodboldhold under Jakob Michelsens ledelse. Et hold, som flere fodboldeksperter endda nævner som en god kandidat til at få medaljer, når sæsonen er færdigspillet.

Efter at have været det dårligste hold i kampens første halve time viste fynboerne hvorfor, da man overtog kontrollen med kampen og forvandlede Brøndbys føring til selv at være foran 2-1. Først scorede Jacob Barret Laursen et lidt heldigt mål, og siden sendte Bashkim Kadrii et straffespark sikkert i mål.

Men det endte med at blive den helt store jubeldag i Brøndby, da Kamil Wilczek i kampens sidste kvarter viste, hvorfor han er en af Superligaens bedste angribere. Med to knivskarpe afslutninger inde i feltet, sikrede anføreren nemlig Brøndby 3-2-sejren.

