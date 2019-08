AGF fordobler pointhøsten med sæsonens første nullert

Man kan have mange meninger om Superligaen.

Man kan frygte, at topduellen mellem FCK og FCM på sigt bliver kedelig.

Man kan mene, at Europa League-playoffsystemet er et usportsligt misfoster skabt af en ligastruktur, der ikke fungerer helt.

Og 14 hold er måske mere end rigeligt i rækken.

Men en ting har man i sæsonens første 34 kampe kunne være sikker på: mål.

Men stimen af kampe med mål blev der sat en stopper for i kamp 35, da Sønderjyske og AGF leverede sæsonens første 0-0-kamp.

I Haderslev og resten af regionen, hvor fodboldinteressen har vokseværk – over 5.000 tilskuere til hver af sæsonens tre hjemmekampe – må de ærgre sig over, at det ikke blev til en sejr, da der var et par fine muligheder i de sidste 20 minutter af et rodet opgør.

Og AGF’erne?

De ærgrer sig nok over, at Mustapha Bundus afslutning i 83. minut kun ramte stolpen. Og at Nicolai Poulsen blev udvist kort før tid.

AGF’s pointhøst blev med nulløsningen dog fordoblet - fra 1 til 2 point.

»Vi leverede en rigtig god indsats«, konkluderede AGF-træner David Nielsen overfor TV3Sport og udtrykte glæde over, at defensiven for første gang i denne sæson kunne holde nullet.

»Nu glæder vi os til at spille på vores hjemmebane«, lød det fra David Nielsen med henvisning til kampen på næste mandag mod AC Horsens - den første AGF-hjemmekamp i tre uger.

