Sagt i Parken: Der var mere sort jord, end der var græs

FC København er færdige i Champions League-kvalifikationen efter et dramatisk nederlag i straffesparkskonkurrence foran næsten 30.000 tilskuere i Parken.

Politiken har samlet Ritzaus spiller- og trænerreaktioner. Læs med her.

_______________________________________________________________

»Nu kan vi være kede af det og være skuffede, og så må vi se videre. Vi har stadig en Superliga og en Europa League i næste uge. Alle vil selvfølgelig helst i Champions League, men vi er alle sammen klar over, at det er svært at komme dertil. Det er ikke umuligt, vi kunne sagtens være gået videre i dag (tirsdag, red.) og mod Young Boys, men når det kommer ud i et straffesparksdrama, er det fifty-fifty«.

Victor Nelsson

_______________________________________________________________

»Nu skal vi grave os op igen og vise, at vi ikke hænger med kasketten. Vi har ikke haft modgang endnu. Selv om vi har seks-syv nye i startopstillingen, er det kørt på skinner«.

»Det er ikke nogen walkover, selv om vi skal møde et finsk eller lettisk hold. Hvis vi skal til Finland, bliver det på kunstgræs, og de slog Røde Stjerne på hjemmebane og holdt dem langt hen ad vejen i den første kamp«.

Ståle Solbakken

_______________________________________________________________

Alle i klubben og omkring havde drømt om at komme i Champions League. Så selvfølgelig er den tung dernede. Der er stille og triste ansigter. Det skal vi have lov til i dag.

Rasmus Falk, der både blev skiftet ind og ud i kampen

_______________________________________________________________

Jeg har det ikke godt, men der er nok spillere, som har det værre. Der er nok mange spillere, som drømmer om at spille den afgørende kamp om at komme i Champions League.

De (Røde Stjerne, red.) er rigtig gode til at forsvare. Vi havde 100 hjørnespark, men de afviste alle dødbolde. Nogle af de offensive profiler mangler fem-ti procent i de afgørende situationer. Carlo (Holse, red.) Pep og (Viktor, red.) Fischer har jo muligheder, hvor de blandt andet bruger lidt lang tid, og så er der to, der danser på stregen.

Vi havde sikkert sagt før de to kampe, at hvis vi fik to matchbolde fra straffesparkspletten, så tog vi gerne den. Det er mærkeligt, at vi ikke scorede på nogle af dem, selv om straffepletten blev komplet ødelagt efter de første tre-fire spark.

Ståle Solbakken

_______________________________________________________________

»Når man satte sit støtteben ned, så løftede bolden sig lidt. Der var mange, der blev sparket over. Det var så ikke mit problem, det var bare keeperen, der reddede«.

»Det var ikke optimalt, at man knap nok kunne se straffesparkspletten. Der var mere sort jord, end der var græs. Det var ikke optimalt, men jeg scorede på den første og ramte også målet på den anden. Keeperen reddede den, og han stod en god kamp«.

»Jeg scorede på den første og håbede selvfølgelig på, at det ville blive mit sidste«.

»Det er en ærgerlig måde at ryge ud på. Når vi var en mand i overtal i så lang tid, og vi havde muligheden for at afgøre det på straffe, gør den ondt«.

Jonas Wind, der var straffesparkshelt for en uge siden- og skurk i aftes

Pol/Ritzau