Truppen klar: Danmark går på måljagt mod miniputten Gibraltar

Truppen De danske spillere Målmænd Kasper Schmeichel, Leicester Jesper Hansen, FC Midtjylland Forsvar Henrik Dalsgaard, Brentford Simon Kjær, Sevilla Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Fenerbahce Andreas Christensen, Chelsea Joachim Andersen, Lyon Jens Stryger Larsen, Udinese Jonas Knudsen, Malmö FF Midtbane og angreb Anders Christiansen, Malmö FF Lasse Schöne, Genoa Pierre-Emile Højbjerg, Southampton Thomas Delaney, Dortmund Daniel Wass, Valencia Robert Skov, Hoffenheim Lukas Lerager, Genoa Philip Billing, Bournemouth Martin Braithwaite, Leganes Kasper Dolberg, Ajax Yussuf Poulsen, RB Leipzig Christian Gytkjær, Lech Poznan



Vis mere

På grund af en knæoperation havde landstræner Åge Hareide meldt afbud, da truppen til EM-kampene på udebane mod Gibraltar 5. september og Georgien 8. september i Tblisi blev offentliggjort.

I stedet var det den assisterende landstræner Jon Dahl Tomasson, der læste de navne op, som skal forsøge at hente seks point, og det var i første omgang 22 i stedet for 23.

Det skyldtes tvivl om situationen for blandt andet målmanden Frederik Rønnow, der er kommet i klemme i Eintracht Frankfurt og ikke spiller. Det bliver enten Jonas Lössl, der er reserve i Everton, eller Rønnow, som får den tredje plads som målmand.

Jon Dahl Tomasson fortalte, at landsholdet i udekampen mod Gibraltar ville gå på måljagt.

»Målscoren kan blive afgørende. Vi kan stå med et problem i forhold til Irland og Schweiz, men med 9 mål er vi godt på vej. Kampen mod Gibraltar er en mental kamp, fordi vi kommer til at spille mod et hold, der ikke er vant til det niveau. Det giver os en unik mulighed for at lave mål og skabe en endnu bedre situation, end den vi står i. Georgien er et helt andet hold på hjemmebane. Schweiz havde store problemer med dem. Det kan godt blive en tricky kamp, men vi har skabt en unik vindermentalitet«, siger Jon Dahl Tomasson.

Landsholdets anfører Simon Kjær står som Frederik Rønnow i en situation, hvor han ikke spiller. Sevilla har købt ind til pladserne i forsvaret, og det har sendt den centrale forsvarsspiller helt ud af truppen.

»Det er ingen hemmelighed at Simon Kjær ikke har spillet, men han er rutineret i den her sammenhæng, så vi er ikke bange for at starte med ham«, siger Jon Dahl Tomasson.

Den assisterende landstræner hæftede sig ved, at 7 spillere i truppen har skiftet klub henover sommeren. Men så vidt han er orienteret, er alle faldet til efter skiftet, som ellers godt kan skabe lidt stress.

I forhold til kampene før sommerferien mod Irland og Georgien er der fem udskiftninger. Ud er røget Peter Ankersen, Riza Durmisi, Victor Nelsson, Jacob Bruun Larsen og Nicolai Jørgensen, mens Philip Billling, Lukas Lerager, Christian Gytkjær, Jonas Knudsen og Joachim Andersen er nye.

DBU kunne i forbindelse med pressemødet oplyse, at hjemmekampen mod Schweiz 12. oktober er udsolgt.