Endelig: Finland kommer helt tæt på at kvæle et fodboldtraume

Datoen 11. oktober 1997 rammer et ømt punkt for finske fodboldfans. Angriberen Antti Sumiala sikrede en føring på 1-0 til Finland i 63. minut i den sidste VM-kvalifikationskamp mod Ungarn inden VM-playoffs. Finland skulle have 1-0 for at komme videre, og Ungarn kunne slippe afsted til playoffs med uafgjort. I 90. minut så det ud til at blive en sejr for Finland. Men i første minuts overtid, skete »det utænkelige«, som den tidligere sportsjournalist og senere sportsredaktør på den finske nationale avis Helsingin Sanomat, Kari Räisänen, beskriver det.