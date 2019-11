Spænding: Danmarks stjerner stærkt motiveret af udsigt til hjemmebane

Når det danske fodboldlandshold mandag skal forsøge at indløse billetten til næste års EM, er det faktum, at EM blandt andet spilles i København, en kæmpe motivationsfaktor for det danske hold.

Det siger Kasper Schmeichel og Christian Eriksen på et pressemøde søndag i Dublin.

»Det er en kæmpe kamp. Det handler om at kvalificere sig til en stor turnering, og for mig vil det være anden gang, at jeg står, mens vi kvalificerer os. Muligheden for at få et EM på hjemmebane er så lille, og at kunne give fansene den oplevelse og de kampe i Danmark, er en kæmpe motivationsfaktor for os. Hvis vi kan få et resultat, så tror jeg også, at fansene kommer til at få en god aften i Dublin«, siger Kasper Schmeichel.

Christian Eriksen stemmer i.

»Det er en kæmpe kamp. Det vil være stort at komme til EM i sit eget land, og det skal vi«, siger Eriksen.

Det danske landshold er sikret mindst to gruppekampe i Parken, hvis holdet kvalificerer sig.

Danmark kan nøjes med uafgjort i mandagens kamp for at kvalificere sig til EM, mens Irland har brug for tre point.

Uafgjort ikke en taktik

Det kommer dog ikke til at ændre den danske tilgang til kampen, siger Åge Hareide, selv om han før har fundet taktikken til at køre et sikkert point hjem.

»Vi vil spille kampen som normalt. Vi kan ikke gå ud og tænke på uafgjort. Mod Frankrig ved VM sidste år spillede vi for at få et point, og Frankrig gjorde det samme, for så gik de også videre. Derfor blev det en kedelig kamp. Det bliver ikke kedeligt mandag, for Irland har brug for en sejr. Udgangspunktet ændrer ikke noget for os, for vi vil gå ud og angribe kampen, som vi ellers ville have gjort«, siger Åge Hareide.

Siden 6-0-sejren over Gibraltar i fredags har den ujævne bane i Parken været et tema i mediernes historier om det danske landshold. På Aviva Stadium i Dublin ser græsset hæderligt ud.

Anderledes kamp

Kasper Schmeichel vil ikke give et bud på, om en god fodboldbane er en større fordel for det ene hold frem for det andet i mandagens kamp.

»En god bane er god for fodbolden. Ikke kun for et hold. Jeg har ikke selv set banen endnu, men den kan ikke være værre end i Parken. Banen er altid en faktor i en fodboldkamp, ligesom vejret og bolden også er det«, siger målmanden.

Da Danmark for to år siden kvalificerede sig til VM ved at vinde 5-1 samme sted, scorede Christian Eriksen hattrick. Han forventer ikke, at irerne giver ham plads nok til en gentagelse.

»Jeg tror, det bliver en mindre åben kamp, end det blev dengang, hvor Irland satsede på nogle andre spillere i anden halvleg, da de var bagud«, siger Åge Hareide.

Ritzau