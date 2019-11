Mourinho triumferer i sit comeback, men uden Eriksen

Automatisk oplæsning Beta

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har på det seneste siddet som reserve på Tottenham-bænken under manager Mauricio Pochettino. Men klubben, der er i krise efter en sløj indsats i den hjemlige turnering, har fyret argentineren, og måske ville det ændre noget for danskeren allerede i lørdagens udekamp mod West Ham?

Nej. Med danskerens kontraktudløb til sommer valgte Mourinho samme holdning til Eriksens Tottenham-position som sin forgænger og gav denne kommentar på TV3 Max:

»Jeg må først vide, hvad der er i Eriksens sind og hjerte. Jeg skal jo tænke på klubbens fremtid, og så har jeg andre gode spillere til holdets offensive pladser«, sagde José Mourinho.

Kampen endte 3-2 til gæsterne, både fordi West Ham det meste af tiden spillede elendigt, og fordi Tottenham-spillerne bare ville give sig selv og holdets ny manager en hårdt tiltrængt sejr. Eriksen fik det sidste kvarters tid på banen, da Dele Alli blev taget ud.

Lørdagens store nummer i den engelske Premier League var uden konkurrence omstridte Mourinhos comeback i Premier League efter sin fyring i Manchester United i december sidste år. Hvad han kan stille op for at løfte Tottenham ud af problemerne kunne man måske få et lille signal om på London Stadium.

To ledere under pres

Her krydsede den nyansatte Tottenham-manager igen spor med den ligeledes meget erfarne chilenske manager Manuel Pellegrini, der står i spidsen for West Ham, for Mourinho afløste netop Pellegrini, da portugiseren i 2010 overtog roret i Real Madrid.

Begge ledere var under massivt pres – Mourinho for at skaffe en god start hos et trængt, tidligere tophold, og Pellegrini for omsider at levere et acceptabelt resultat efter en meget svag periode for Hammers. I virkeligheden var der en stemning af bundopgør, for Tottenham lå før kickoff på 14.-pladsen, mens West Ham lå på 16.-pladsen.

Moussa Sissoko og Danny Rose havde José Mourinho også valgt til at varme bænken, mens den hårdt kritiserede Eric Dier fik lov at indtage en midtbaneplads ved siden af Harry Winks. Gæsterne havde bolden mest, men det kneb alligevel med at styre spillet på en måde, så det skabte åbne målchancer.

West Ham straffet

Men før pausen kom der alligevel hul på bylden. Son Heung-min modtog bolden i dybden, og med et par smarte finter fik han skabt plads til at fyre løs med venstrebenet, og så var Tottenham foran 1-0. Mourinho røg op af stolen, og det gjorde han endnu en gang før pausen bare nogle få minutter senere.

Her kunne Dele Alli og Son i smukt fællesskab spille op til Lucas Moura, der sprintede bolden i mål til 2-0. Passiviteten i hjemmeholdets defensiv blev effektivt udnyttet af Tottenham.

For West Ham-manager Manuel Pellegrini, der læner sig op af en fyring, var der ikke meget trøst at hente efter pausen, for Harry Kane, der plejer at score mod naboerne, gjorde det igen. Et flyvende hovedstød resulterede tidligt i en 3-0-føring, og så var kampen reelt afgjort.

Det lykkedes imidlertid West Han at reducere, da indskiftede Michail Antonio ved hjælp af sin store fysik fik viftet Toby Alderweireld til side og banket bolden i nettet bag Paulo Gazzaniga.

I sidste minut fik West Ham endda scoret til 2-3, da forsvareren Angelo Ogbonna fik skubbet bolden over stregen, men tiden var næsten udløbet, og Tottenham fik tre point på kontoen og en – formentlig midlertidig – sjetteplads.

Det kan blive svært for portugiseren at holde praleriet nede de kommende dage.