Messi tryller i sin kamp nr. 700 for Barcelona

Champions League Resultater Gruppe E Genk-Salzburg 1-4 Liverpool-Napoli 1-1 Gruppe F Barcelona-Dortmund 3-1 Slavia Prag-Inter 1-3 Gruppe G Skt. Petersborg-Lyon 2-0 RB Leipzig-Benfica 2-2 Gruppe H Valencia-Chelsea 2-2 Lille-Ajax 0-2

FC Barcelona er klar til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Det spanske storhold spillede sig videre onsdag aften, da det blev til en overbevisende sejr på 3-1 over tyske Borussia Dortmund, der var uden skadede Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen.

Lionel Messi spillede sin kamp nummer 700 for FC Barcelona, og jubilaren var i hopla og bidrog med et mål og to assist. Ud over avancementet er Barcelona også sikker på at vinde gruppe F.

Da Inter samtidig vandt 3-1 ude over Slavia Prag, er den italienske klub nu på andenpladsen i gruppen med samme pointantal som Dortmund. Inter er bedst indbyrdes, men har til gengæld også en kamp mod Barcelona i sidste runde, mens Dortmund får besøg af mere upåagtede Slavia Prag.

Tyskerne lagde optimistisk ud på Camp Nou, men efterhånden som opgøret skred frem, fik Barcelona lagt et tungt tryk og vandt meget fortjent.

Midt i første halvleg fik Luis Suarez bolden i mål efter en friløber, men han blev korrekt vinket offside. Efter 29 minutter holdt uruguayaneren sig akkurat på den rigtige side af offsidegrænsen, da han blev spillet fri af Lionel Messi og scorede.

Kort efter blev det 2-0. Jubilaren Messi skulle selvfølgelig komme på måltavlen. Denne gang var det med Suarez i oplæggerens rolle.

Ousmane Dembélé havde en kedelig dag mod sine tidligere holdkammerater. Den lynhurtige, men ofte skadede Barcelona-kantspiller måtte udgå allerede efter 25 minutter, og han blev erstattet af Antoine Griezmann.

Franskmanden kom på måltavlen midt i anden halvleg efter en sublim aflevering fra Messi.

Kampen var afgjort, og det var kun af kosmetisk betydning, at Jadon Sancho i det 77. minut hakkede bolden i mål fra kanten af feltet.

I gruppens anden kamp levede Inter op til favoritværdigheden ude mod Slavia Prag, men det var ikke uden problemer, at den italienske storklub vandt 3-1.

I første halvleg troede Romelu Lukaku, at han havde gjort det til 2-0, men da tv-billederne blev kigget igennem, stod det klart, at Slavia Prag skulle have haft et straffespark i den anden ende. Derfor blev 2-0-målet annulleret, og tjekkerne udlignede til 1-1 på straffesparket.

Inter svarede først tilbage på den bemærkelsesværdige episode i kampens sidste ti minutter, hvor italienerne scorede to gange. Lautaro Martinez blev dobbelt målscorer, mens Romelu Lukaku kun scorede et mål. Belgieren fik annulleret to mål i kampen.

Liverpool og Napoli spiller 1-1 i Champions League-gruppespillet og dermed er ingen af holdene endnu sikker på avancement fra gruppe E.

Dries Mertens bragte Napoli på sejrskurs i 1. halvleg, og publikum måtte vente helt til kampens 65. minut, før Dejan Lovren sørgede for det udlignende mål.

Ritzau