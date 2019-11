Real Madrid kvajer sig og smider sikker sejr væk

Automatisk oplæsning Beta

Champions League Resultater Gruppe A Galatasaray-Club Brugge 1-1 Real Madrid-Paris Saint-Germain 2-2 Gruppe B Røde Stjerne-Bayern München 0-6 Tottenham-Olympiakos 4-2 Gruppe C Atalanta-Dinamo Zagreb 2-0 Manchester City-Shaktar Donetsk 1-1 Gruppe D Lokomotiv Moskva-Leverkusen 0-2 Juventus-Atletico Madrid 1-0

For første gang i årets Champions League måtte Paris Saint-Germain forlade banen uden en sejr, men på en vild slutspurt lykkedes det alligevel franskmændene at bjærge det ene point i land på Estadio Santiago Bernabeu i Madrid, hvor hjemmeholdet Real med ti minutter igen førte 2-0.

Men i en hektisk slutfase lod Madrid sig overrumple af PSG, der scorede to mål på to minutter.

Noget af gassen var allerede gået af storkampen før det første spark, og det skyldtes hændelserne i Istanbul i minutterne op til kickoff i Madrid.

I Tyrkiet mødtes de to øvrige hold i gruppen, Galatasaray og Club Brugge, og efter en dramatisk slutfase med blandt andet to udvisningerne til belgierne endte opgøret uafgjort 1-1.

Brugge udlignede i slutfasen, og trods mere end otte minutters tillægstid og to mand i overtal kunne Galatasaray ikke rokke ved den stilling.

Resultatet betød, at Real Madrid var sikker på at blive mindst nummer to i gruppe A og derfor ikke behøvede at være nervøs for den totale fiasko.

Om det var derfor, Real spillede så godt og frigjort i de første 45 minutter, er jo svært at føre bevis for, men efter at PSG i de første fem-seks minutter havde siddet på bolde, overtog hjemmeholdet taktstokken.

Ja, Real Madrid spillede rigtig godt, og hvis ikke Paris-keeper Keylor Navas, der for en stund var tilbage på sin gamle hjemmebane, havde fået handskerne sat rigtigt på, ville tilskuerne være blevet begavet med en sand målfest.

Kongeklubbens udvalgte spillere skød nemlig stort set på alt, hvad der rørte sig, og blandt andet Toni Kroos havde et par meget kvalificerede skud fra distancen.

Nu måtte publikum så nøjes med det mål, Karim Benzema scorede i det 17. minut, men det var til gengæld også et flot et af slagsen. Opspillet var særdeles seværdigt, og Isco kunne være blevet målscorer, men hans forsøg prellede af på den ene stolpe.

Til gengæld var Benzema hurtig og sendte riposten i nettet til spansk føring.

Mere flot spil fra Real Madrid fulgte, og PSG kom kun sporadisk op i den anden ende. To minutter før pausen var kampen alligevel ved at slå en ordentlig kolbøtte, da dommer Artur Dias fra Portugal fik en hovedrolle.

Han dømte korrekt straffespark til Paris og valgte i samme moment at vise Madrid-keeperThibaut Courtois ud. Han tjekkede derefter hændelsen på tv-skærmen og nåede frem til, at der i angrebsopbygningen var begået et frispark mod Marcelo.

Derfor blev både straffespark og det røde kort trukket tilbage, og Madrid 1-0-føring stod ved magt.

Tidens mest omtalte Madrid-spiller, walisiske Gareth Bale, blev sendt på banen godt 20 minutter før tid, da Eden Hazard skadet måtte lade sig udskifte.

Gareth Bale har trukket overskrifter i Madrid, efter at han i forbindelse med Wales’ kvalifikation til EM i sidste uge poserede med et walisisk flag, hvorpå der stod skrevet: »Wales. Golf. Madrid«. I den rækkefølge.

At Bale stillede sig op med det flag i fejringen var mangel på respekt, mener mange Real Madrid-fans. Især set i lyset af, at Bale grundet skader ikke har spillet for klubben siden 5. oktober.

Da waliseren i weekenden så havde sin første optræden for Real, ligeledes som indskifter i liga-kampen mod Real Sociedad, blev han modtaget med en kæmpe pibekoncert. Og hver gang han var i boldberøring, piftede publikum også.

Mod PSG var fløjtekoncerten markant mindre, og Bale fik lov til at koncentrere sig om kampen.

Real Madrid forblev trods tabet af Hazard i kontrol, og sejren syntes inden for rækkevidde, da Karin Bezema på en flot aflevering fra Marcelo hovedstødte 2-0-målet ind bag sin gamle holdkammerat Navas.