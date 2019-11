Hareide advarer om finsk 'Pukki Power': De kan volde os problemer

Åge Hareide glæder sig til at møde Finland, men advarer mod at tro, at finnerne er tre sikre point.

Fodboldlandstræner Åge Hareide ser optimistisk på Danmarks muligheder for at gå videre fra EM-gruppen med Belgien, Rusland og Finland, men han advarer samtidig mod at tro, at Danmarks EM-åbningskamp mod Finland er tre sikre point på kontoen.

Det siger nordmanden på en telefonforbindelse fra Bukarest, hvor lodtrækningen fandt sted lørdag aften.

»Vi har en tro på, at vi kan gå videre. På vores bedste dage kan vi spille op med alle hold, og det skal vi også kunne i vores gruppe.

»Men vi skal ikke dele sejrene ud på forhånd. Vi skal forberede os til EM, og vi skal være meget fokuserede i hver eneste kamp, for de er alle helt afgørende for, hvordan slutrunden går for os«.

»Meget afhænger af vores åbningskamp mod Finland, for den bestemmer, hvordan vejen er til at komme videre. Enten kommer vi godt fra start, eller også kommer vi under et stort pres. Så det bliver en meget interessant åbning«, siger Åge Hareide.

Han vidste allerede inden lørdagens lodtrækning, at Belgien og Rusland ville være i Danmarks gruppe, mens det var usikkert, om det sidste hold blev Wales eller Finland - og det blev Finland, verdensranglistens nummer 58.

»Belgien er nummer et i verden, Rusland var i kvartfinalen ved VM, og vi gik også videre ved VM, så det er en meget stærk gruppe, vi er i havnet i. Finland er også et stærkt hold, der kan volde problemer«.

»Finland er et nyt hold på det højeste niveau. Jeg har ikke set dem spille så mange kampe, så jeg kender dem ikke så godt, så vi går i gang med at studere dem nærmere nu«.

»Jeg ved, at de har spillet en god kvalifikation, og de har vist stor taktisk styrke i deres kampe, plus de også har nogle individualister, som er dygtige. Så det er et hold, vi skal kigge på med den største alvor«, siger Åge Hareide.

Han udpeger blandt andre skarpskytten Teemu Pukki som et af Finlands stærke kort.

De to bedste hold i gruppen går videre, mens de fire bedste treere på tværs af de seks EM-grupper også går videre. Ved EM i 2016 fik alle gruppetreerne tre eller fire point.

»Jeg tror, at det samme kan være nok til at gå videre den her gang«, siger Åge Hareide.

Ville gerne have haft Belgien til sidst

Som en del af lodtrækningen blev Danmarks gruppeprogram også afgjort. Danmark åbner mod Finland, dernæst venter Belgien, og i gruppespillets sidste runde er Rusland modstanderen.

Hareide er fint tilfreds med programmet, men understreger også, at den vigtigste lodtrækning allerede blev vundet i sidste uge, da Danmark sikrede hjemmebane i alle tre gruppekampe.

»Der ville nok ikke have været forskel, hvis jeg skulle lægge kampprogrammet. Måske ville jeg bytte kampene mod Rusland og Belgien, så vi sluttede mod Belgien«.

»Men i bund og grund er jeg glad for, at vi har fået alle tre kampe på hjemmebane, og vi starter mod Finland. Så jeg er meget fornøjet med, hvordan det er gået«, siger landstræneren.

Ved lodtrækningen blev der også trukket en decideret dynamitgruppe, da Frankrig, Tyskland og Portugal havnede i samme gruppe.

Hvis Danmark vinder sin gruppe, er nummer tre fra dynamitgruppen en potentiel modstander for Danmark, alt efter hvordan de øvrige grupper forløber.

I så fald vil det ikke være nogen nævneværdig fordel for Danmark at vinde sin gruppe, men det er der ingen grund til at tænke over nu, siger landstræneren.

»Vi må ikke tage sorgerne på forskud, og der kan også komme en overraskelse. Men hvis vi vinder gruppen og møder et hold fra den gruppe, så må vi se på det til den tid«, siger Åge Hareide.

ritzau