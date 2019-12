20. spillerunde i Superligaen: Indskiftede Sotiriou redder FCK med to mål på halvandet minut

Randers FC - Esbjerg 3-0

Med søndagens sikre 3-0-sejr hjemme over Esbjerg går Randers FC med sikkerhed på julepause med en plads i Superligaens top-6.

Kronjyderne havde generelt ikke de store problemer mod et tandløst Esbjerg-mandskab, som kampen igennem havde svært ved at skabe chancer.

I den anden ende var Randers-spillerne effektive, og derfor tog holdet en sikker og fortjent sejr.

Sejren bringer Randers op på femtepladsen i Superligaen med 30 point for 20 kampe og kan kun overhales af OB, som spiller ude mod FC København mandag.

Esbjerg er fortsat næstsidst med 13 point.

Randers startede kampen med et offensivt udtryk og bragte sig også foran allerede efter otte minutter.

I et forsøg på at blokere et fladt indlæg ramte bolden Esbjergs forsvarsspiller Jeppe Brinch på hånden, og det gav et straffespark, som Randers-profilen Saba Lobjanidze sikkert udnyttede.

I hele første halvleg formåede Esbjerg på intet tidspunkt at skabe en oplagt scoringsmulighed, og i stedet kunne hjemmeholdet udbygge føringen efter 42 minutter.

Lidt tilfældigt kom Emil Riis fri igennem, og så kunne angriberen uden problemer banke bolden i kassen til 2-0.

Randers startede anden halvleg, som holdet startede første halvleg.

Otte minutter efter pausen kombinerede hjemmeholdets offensiv sig flot igennem, inden højre back Björn Kopplin stod helt fri foran mål og kunne score til 3-0.

Først efter 85 minutter var udeholdet tæt på at reducere, da kantspiller Mathias Kristensen forsøgte sig med et langskud, men overliggeren var i vejen.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Horsens - SønderjyskE 2-1

AC Horsens slog de direkte konkurrenter fra Sønderjyske med 2-1 på to mål efter hjørnespark tidligt søndag eftermiddag.

Østjyderne kan dermed gå på vinterpause fra 3F Superligaen efter 20. spillerunde med et hul på tre point ned til sønderjyderne på 11.-pladsen.

Horsens førte med 2-0 ved pausen, men en sønderjysk scoring i anden halvleg skabte spænding i opgøret.

Første halvleg var afvekslende, hvor begge hold havde gode perioder. Kampen var dog præget af en tung bane som følge af kraftig regn, og specielt Horsens lavede en del fejl i opspillet.

Omvendt havde Sønderjyske store problemer med Horsens’ hjørnespark, og det blev afgørende for kampens udfald.

Efter et kvarters spil sendte Horsens-kanten Louka Prip et indadskruet hjørnespark tæt ind under mål.

Det formåede Sønderjyskes keeper, Nikola Mirkovic, ikke at gøre noget ved, og derfor sejlede bolden direkte i mål.

Sønderjyske lagde herefter et tungt pres på Horsens, men gæsterne formåede ikke at lukrere på chancerne.

I stedet straffede værterne endnu engang Sønderjyske efter et hjørnespark efter 37 minutter, da venstrebacken Michael Lumb fik skrabet bolden det sidste stykke over stregen til pausestillingen 2-0 til Horsens.

Sønderjyderne skulle ud og jagte to mål i anden halvleg, og efter 57 minutter kom reduceringen, da angriberen Mart Lieder opsnappede en dårlig tilbagelægning af en Horsens-spiller.

Lieder lagde bolden til rette for Peter Christiansen, som scorede til 1-2.

Målet gav gæsterne selvtillid, og Horsens-forsvaret fik sit at se til. Værterne fik dog i første omgang afværget Sønderjyske-presset.

Et kvarter før tid havde Horsens fået bedre kontrol over opgøret, og gæsterne havde svært ved at spille sig frem til chancer.

Sønderjyske fik en stor chance i kampens overtid, men brændte den.

Målmand Jacob Rinne reddede i denne situation, men lykken var kortvarig, da returbolden fra målmandens arm ramte og AaB'er og derfra i mål. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

AaB - FC Nordsjælland 1-3

FC Nordsjælland tog en stor skalp, da det unge mandskab vandt 3-1 på udebane mod AaB i fredagens opgør i 3F Superligaen. Dermed sejrede FCN for første gang i Aalborg i fire år, og samtidig betød nederlaget, at AaB ikke er sikker på at overvintre på en top-6 placering i Superligaen.

Gæsterne fik en drømmestart på opgøret efter to minutter, da Mohammed Kudus med en aflevering i Laudrup-klassen fandt angrebskollegaen Mathias Rasmussen, der sendte bolden ind bag Jacob Rinne i AaB-målet.