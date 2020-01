Der er stadig kæmpe forskelle på kvinder og mænds arbejdsvilkår på landsholdene

Automatisk oplæsning Beta

At vandre rundt i lufthavne i europæiske byer, man aldrig har hørt om før, midt om natten for at slæbe sig afsted til en endnu et fly, fordi man skal flyve på de billigste sæder. At komme frem efter 16 timers rejsetid til en udebanekamp eller landsholdssamling, hvor ens trænere må bruge hele natten på analysere kampene, fordi at budgettet ikke holder til en analytiker. At spille på dårlige baner og bo på det billigste hotel. At være 18 spillere til landsholdssamlinger på trods af, at der kan udtages 23 spillere.

Det er nogle af de steder, hvor det danske kvindelandshold i fodbold kan mærke, at der stadig er stor forskel på at repræsentere Danmark som kvinde og mand i fodbold. Det er på trods af, at det store opgør mellem Spillerforeningen og DBU i 2017 om en landsholdsaftale blandt andet resulterede i højere honorarer, og at kvinderne fik en fysisk træner med til træning.

»Vores mål er, at vi får lige så gode arbejdsvilkår som herrelandsholdet. Vilkår som kan gøre os til bedre fodboldspillere og give os forhold, så vi kan præstere på top«, siger Pernille Harder, der er landsholdsangriber.

Det er ikke pengene, men arbejdsvilkårene, der er det vigtigste, kvinderne kæmpede for i landsholdsaftalekonflikten i 2017 ifølge Line Røddik Hansen, der har spillet på det danske landshold siden 2006 og spiller i FC Nordsjælland til daglig.

»Hvis forholdene er i orden og man kan give et godt træningsmiljø, kan man komme langt derfra. Når vi med landsholdet tager på samling, vil vi bo på et ordentligt hotel. Vi vil have ordentlige fodboldbaner. Vi vil ikke mellemlande tre gange og flyve midt om natten, fordi det er det billigste. Vi vil være forsikrede«, siger hun.

Når man spørger Mette Bach Kjær, der sidder i DBU’s bestyrelse og er formand for Kvindeeliteudvalget i DBU, er de ulige arbejdsvilkår et spørgsmål om manglende ressourcer.

»Vi er mange, der arbejder for, at kvinderne skal have bedre rammer. De kan jo selv være med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til, men vi kan ikke give penge, vi ikke har. Der er ret stor forskel på, hvor meget billetter koster til en kamp med henholdsvis herre- og kvindelandsholdet. Det bedste vi kan gøre for at ændre på arbejdsvilkårene er at gøre det populært – at få flere til stadion. Vi skal se det som et produkt, der skal udvikles«, siger Mette Bach Kjær.

En af de steder, hvor der kan ske store forbedringer på kvindelandsholdet er, at der til samlinger bliver udtaget 18 spillere i stedet for de 23, der må udtages. At udtage 23 til samlinger ville betyde, at man kan træne 11 mod 11, holde flere i gang og sætte en ny spiller på banen, hvis én bliver skadet, fortæller Line Røddik Hansen.

»Hvis man kunne lave et budget, der kunne gøre, at man tog fem spillere mere med til en samling, ville det virkelig gøre en stor forskel for træningen«, siger Line Røddik Hansen.

Til det har Mette Bach Kjær et spørgsmål.

»Hvor henter vi de ekstra indtægter? Der er ikke de ekstra penge, og vi kan ikke blæse og have mel i munden på samme tid. Det er et spørgsmål om at få fordelt ressourcerne. Der er flere penge i herrefodbold, selvom min tro er, at det ikke fortsætter sådan. Jeg oplever, at der er flere og flere, der gerne vil være med til kvindefodbold«, siger hun.

Ifølge Line Røddik Hansen handler det om en prioritering, som andre lande i Europa får til at gå op.

»Jeg har trænet i Holland, hvor de altid havde 23 spillere med til samlinger. Det har vi aldrig haft til en kvalifikationskamp med det danske landshold, fordi der ikke er budget til det. Når vi snakker penge er det en af de steder, jeg synes, vi skal sætte først ind«.

Det, som meget af mediedækningen på landsholdsaftaleforhandlingerne i 2017 gik på, var, at den pengepose kvinder og mænd får for at repræsentere Danmark i landsholdskampe langtfra vejer det samme. Den diskussion er Line Røddik Hansen en smule træt af.

»Ja, på en måde har jeg da lyst til at sige, vi repræsenterer samme land, vi spiller samme sport, vi burde få samme pengesum. Men herrelandsholdet trækker også mange flere penge ind,« siger hun.

I stedet skal man smide penge ind, der hvor det betyder noget, pointerer Line Røddik Hansen.

»Kig på hvad det er, vi mangler, og hvordan vi kan lave et optimalt set up for kvinderne«, siger hun.

Når det gælder ligeløn mener Pernille Harder, at der burde være ligeløn når man taler om honorar for udtagelse.

»Det, at man bliver udtaget til at spille for landsholdet og dermed repræsentere Danmark, burde give den samme løn uanset køn. Så kan man snakke om publikumsbonusser, hvor der jo kommer flere tilskuere til mændenes kampe. Derfor er det mere komplekst«, siger hun.

Ifølge Mette Bach Kjær hjælper det ikke at give kvinderne flere penge for at repræsentere landsholdet.

»Når budgetterne og pengene er, som de er, bliver vi nødt til at starte nedefra. Vi skal have mange flere piger ind i klubberne. Der er mange, der skriver om det, og der er mange, der begynder at komme på stadion. Hvis vi bare kaster flere penge i landsholdet, vil kvindefodbold ikke nødvendigvis vokse«.

Problemet starter helt i bunden

Og at starte fra børnenes første møde med fodboldverdenen er ikke helt dumt, hvis man spørger landsholdskvinderne. Problemet er bare, at pigefodbold er i anden række i mange klubber, siger Pernille Harder.

»Det er der, det hele starter i forhold til indlæring af fodbold, og den der forståelse af, at kvinder og piger ikke skal være andenprioritet længere. Der kan man starte med at ændre nogle ting, så talentudvikling er på lige fod«, siger hun.

»På drengesiden er der mange akademier, hvor man allerede i en tidlig alder specialiserer sig i at give drengene gode muligheder for at blive professionelle en dag. Dem findes der rigtig mange af rundt i Danmark, hvor på pigesiden kan du plukke et par enkelte ud, hvor man gør det«, siger Line Røddik Hansen.