Fire omdiskuterede emner: Indførslen af VAR har vakt stor debat om alt fra offside til hånd på bolden

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ind imellem har det skabt forvirring, at et mål bliver underkendt, selv om der ikke var nogen forseelse ved selve scoringen. Men VAR-dommerne skal se målet igennem fra starten af angrebet – typisk fra det scorende hold erobrer bolden. Altså kan for eksempel et frispark ved bolderobringen længe forinden føre til en underkendelse.