Øretæve: Tysk dynamik graver Mourinhos krise afgrundsdyb

Taber José Mourinhos hold også den duel foran egne fans, kan det være, at klubformand Daniel Levys tålmodighed er ved at være opbrugt.

Slovensk lykke på tomt Mestalla

Atalanta, der meget overraskende blev nr. 3 i den senest afsluttede Serie A og kvalificerede sig til Champions League, rullede tirsdag aften videre med sin forrygende målmaskine.

På Mastella i Valencia, hvor Daniel Wass spillede hele kampen for værterne, kunne italienerne efter en 4-1-sejr i første kamp igen score fire gange og vandt 4-3 efter at have været nede 2-3. Det bemærkelsesværdige her var, at den 32-årige slovenske midtbanespiller Josip Ilicic, der også scorede i første kamp mod spanierne, denne gang scorede alle sit holds mål, deraf to på straffespark.

Mestalla, der i mange år har været et frygtet stadion for gæstende hold, var denne gang tilskuertomt på grund af coronavirus, og det gik i hvert fald mest ud over hjemmeholdet.

Ligesom RB Leipzig kan Atalanta, der har udlejet Andreas Cornelius til Parma – og har udlejet yderligere 64 spillere! – blive en ubehagelig overraskelse for sin kommende kvartfinalemodstander.