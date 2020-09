Ingen grund til mindreværd: Danmark har overhalet Schweiz og er langt bedre end Sverige

En tidligere Uefa Cup-vinder og et suverænt mesterhold, der har nået et europæisk gruppespil syv gange de seneste ti år.

I det historiske perspektiv kunne FC København og FC Midtjylland være intimiderede over i denne uge at skulle møde henholdsvis IFK Göteborg og Young Boys, men efter nutidens målestok har dansk klubfodbold ingen grund til at føle mindreværd i forhold til Sverige og Schweiz. Tværtimod.

På Uefa’s rangliste over klubbernes europæiske præstationer i de seneste fem år rangerer Danmark for tredje år i træk over både Schweiz og Sverige, og især klubberne i nabolandet mod øst er langt fra fordums styrke på det internationale barometer.