Karakterbogen: Schmeichels fantomrefleks affødte akut legende-ros

Det er uomtvisteligt et virkelig godt resultat at vinde 1-0 på udebane over England, nummer fire på verdensranglisten.

Okay, englænderne fik et tidligt rødt kort til Harry Maguire, og Danmark fik nok et lidt tyndt straffespark, men Kasper Hjulmands spillere leverede nu engang endnu en solid indsats. I fire kampe på stribe har de holdt nullet, og de har med tre sejre i træk – dog en af dem i et testopgør – spillet sig ind i dysten om førstepladsen i deres Nations League-pulje. Og de er allerede sikre på ikke at rykke ned.

Så selv om det var en lidt underlig kamp med mangel på intensitet efter udvisningen, var det altså stadig en god og professionel dansk indsats.