Messi-sagaen ulmer og har været konfronterende: Nu taber Barcelona klassikeren til Real Madrid

Det ulmer fortsat under overfladen i den spanske storklub FC Barcelona efter et foreløbigt helt og aldeles horribelt 2020.

Uro og rævekager på kryds og tværs på ledelsesgangen, og sportsligt blev føringen i La Liga sat over styr efter coronapausen, så Real Madrid kunne løbe med mesterskabet. I Champions League ramte holdet et utroligt lavpunkt med den 2-8-øretæve mod Bayern München, der fik Lionel Messi til at kortslutte i et desperat håb om at fremtvinge et skifte.

Netop Messi-sagaen synes ikke at være et afviklet kapitel endnu.