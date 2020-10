Danmarks mest talentfulde generation har et skud tilbage i kammeret

»Jeg er der, når det gælder«, sagde Nadia Nadim, da hun med to mål blev den afgørende faktor i 3-1-sejren over Italien tirsdag aften. En sejr, der ikke alene gjorde gruppesejren i EM-kvalifikationen så godt som sikker. Vigtigst af alt betød sejren, at Danmark er klar til slutrunden i 2022 og et forsvar af sølvet fra slutrunden i Holland for tre år siden.

Og for PSG-spilleren Nadim og en håndfuld andre af landsholdets profiler er det nu, det gælder. Angriberen med de afghanske rødder fylder 33 år om godt to måneder. Sanne Troelsgaard, Katrine Veje, forsvarsklippen Simone Boye og en lille håndfuld andre af holdets spillere vil alle have rundet de 30, når europamesterskabet bliver spillet i England i 2022.

Med andre ord: Hvis den forsølvede generation danske fodboldkvinder skal bygge videre på det potentiale, der uomtvisteligt er i holdet, er det nu, det gælder. Dansk landsholdsfodbold på kvindesiden har allerede forspildt de tre år, der er gået fra EM-succesen og hyldesten på Københavns Rådhusplads til den nuværende kvalifikation.