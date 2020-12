Mourinho har mistet magien, lød dommen på forhånd – men hvem mon griner nu?

Der gives ingen garantier for, at en gråhåret mand har bevaret sin mojo.

Det kunne man i slutningen af november sidste år forstå på toneangivende engelske aviser som The Independent, The Guardian og Telegraph, da Tottenham Hotspur ansatte José Mourinho som afløser for den fyrede, men uden for bestyrelseslokalet meget populære argentiner Mauricio Pochettino.

Den snart 58-årige Mourinho blev i et bredt felt af aviser beskrevet som en taktisk dinosaur, der havde mistet magien og var overhalet af lige dele virkelighed samt duoen Pep Guardiola og Jürgen Klopps moderne fornemmelser for boldbesiddelse og presfodbold.