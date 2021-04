Kort før fristens udløb: Forbund skaber tvivl om EM-værtsby

Først kunne der godt. Så kunne der ikke.

På dagen, hvor EM-værtslandene senest skulle komme med deres tilskuerplaner til sommerens slutrunde, er der opstået forvirring i spanske Bilbao. Først lød det onsdag fra de lokale myndigheder, at en fjerdedel af stadionet San Mamés kan tages i brug til EM, så omkring 13.000 tilskuere kan være til stede. Men onsdag aften kom der så en helt modsat melding fra Det Spanske Fodboldforbund (RFEF). Der kan ikke afholdes EM-kampe med tilskuere i den baskiske by, lyder det fra RFEF ifølge Reuters.

Ifølge forbundet er det ikke muligt at nå målene, der muliggør, at tilskuere kan være til stede, inden turneringsstart 11. juni. De indebærer blandt andet et incidenstal på maksimalt 40 coronasmittede per 100.000 indbyggere. Onsdag lå det på 351 i regionen.

»I går (tirsdag, red.) modtog vi kravene fra de baskiske myndigheder, og allerede ved første øjekast kunne man se, at det vil være umuligt for forbundet (RFEF, red.) at acceptere, lyder det i en udtalelse.

Hvis Danmark vinder sin gruppe, er det planen, at holdet skal spille ottendedelsfinale i Bilbao.

Udmelding 20. april

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) havde givet de 12 EM-værtslande til og med onsdag til at komme med deres tilskuerplaner. Uefa-præsident Aleksander Ceferin har tidligere sagt, at man ikke ønsker, at EM-kampe skal spilles bag lukkede døre.

Dermed kan Bilbaos EM-medværtskab være i fare. Det samme kan Dublins. Irlands fodboldforbund meddelte tidligere onsdag, at det lige nu ikke er muligt at garantere, at der kan lukkes tilskuere ind på Aviva Stadium til sommerens slutrunde.

Flere af de øvrige EM-værtslande er kommet med mere eller mindre konkrete planer for at lukke tilskuere ind til kampene. I Danmark har kulturminister Joy Mogensen (S) sagt, at der vil kunne være mindst 11.000-12.000 tilskuere til stede i Parken. Uefa håber dog på dobbelt så mange.

»I betragtning af den måde, Danmark har håndteret pandemien på, og den gode teststrategi, der er lagt, føler vi at have en berettiget tro på, at der tillades mindst 18.000-20.000 tilskuere. Der er jo mere end to måneder til den første kamp. Vi har endda et håb om en dækningsprocent på 60. Det vil sige omkring 24.000 tilskuere«, bemærkede Martin Kallen, som er UEFA’s administrerende chef for EURO 2020, over for TV3 Sport tidligere på ugen.

Uefa ventes at tage en endelig beslutning angående værtsbyerne 20. april. Her er et overblik over, hvad de enkelte værtsbyer har meldt ud i forhold til muligheden for tilskuere til EM-slutrunden, som finder sted 11.juni-11. juli.

Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

London:

Det Engelske Fodboldforbund (FA) påbegynder senere i april tilskuerforsøg på Wembley i forbindelse med de afgørende kampe i Liga Cup og FA Cup. Det er blevet meldt ud, at man forventer at kunne lukke tilskuere ind til EM-kampene, og at der endda er en drøm om, at Wembley - hvor EM-finalen skal spilles - kan være fyldt helt op. I første omgang skulle målet være et halvfyldt Wembley.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Rom:

De italienske myndigheder har sagt god for, at der kan lukkes et indtil videre ukendt antal tilskuere ind til de kampe ved sommerens EM, der spilles på Stadio Olimpico i Rom, herunder åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet fredag 11. juni.

Foto: James Wilson/Ritzau Scanpix

Amsterdam:

Mens der ikke er kommet en udmelding angående EM, så planlægger hollænderne at lukke et begrænset antal tilskuere ind til fodboldkampe fra slutningen af april. Det sker efter et tilskuerforsøg på nationalarenaen for nylig, hvor 5000 personer var til stede, da Holland mødte Letland i VM-kvalifikationen.

Foto: Matthias Balk/Ritzau Scanpix

München:

De lokale myndigheder i München meddelte tirsdag, at man arbejder med forskellige scenarier angående tilskuere, og at det »bestemt er muligt og ønskværdigt, at der kan være tilskuere til stede på stadion« ved EM. Onsdag sagde ministerpræsident i delstaten Bayern Markus Söder, at han ikke kan forestille sig, at man vil kunne håndtere et »stort antal«, uden at det blev præciseret.

Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix

Glasgow:

Tirsdag udtrykte den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, optimisme angående udsigten til tilskuere på Hampden Park under EM. Ifølge nyhedsbureauet dpa er der blevet givet grønt lys, til at 25 procent af stadion kan tages i brug. Det svarer til omkring 12.000.

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Dublin:

Irlands fodboldforbund (FAI) har onsdag meddelt Uefa, at man lige nu ikke kan garantere, at der kan være tilskuere til stede på Aviva Stadium under EM.

Foto: Dmitri Lovetsky/Ritzau Scanpix

Sankt Petersborg:

De russiske EM-arrangører har garanteret, at Krestovsky Stadium som minimum kan blive fyldt halvt op, hvilket svarer til 33.000-34.000 tilskuere.

Foto: Marton Monus/Ritzau Scanpix

Budapest: