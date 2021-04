8 ud af 12 byer er klar som EM-værter

EM i fodbold, der afvikles 11.juni-11.juli, nærmer sig, men der er stadig usikkerhed om, i hvor høj grad der vil kunne være tilskuere til stede til kampene i visse lande.

De 12 EM-værtsbyer skulle senest onsdag sende deres tilskuerplaner til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Det havde alle ifølge nyhedsbureauet dpa gjort, men kun 8 af de 12 nationer – herunder Danmark – har stillet Uefa tilfreds. De øvrige 4 har nu frem til 19. april til at præsentere tilfredsstillende planer.

Uefa-præsident Aleksander Ceferin har tidligere sagt, at man ikke ønsker at spille EM-kampe bag lukkede døre. Forbundet ventes at tage en endelig beslutning angående værtsbyerne 20. april, skriver Reuters.

Mens flere lande har fortalt offentligheden om deres intentioner, er der stadig en smule uvished flere steder. Her kan du blive klogere på, hvad de enkelte værtsbyer og -lande har meldt ud, og om de er blevet godkendt af Uefa:





København (bekræftet som vært):

Den danske kulturminister, Joy Mogensen (S), har sagt, at 11.000-12.000 tilskuere kan være til stede til de kampe, der skal spilles i Parken. DBU oplyser, at man via den ellers suspenderede ’Superligaordning’ har fået godkendt en plan, der tillader minimum 11.236 tilskuere til kampene.

Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

London (bekræftet som vært):

Det Engelske Fodboldforbund (FA) påbegynder senere i april tilskuerforsøg på Wembley i forbindelse med de afgørende kampe i Liga Cuppen og FA Cuppen. Det er blevet meldt ud, at man forventer at kunne lukke tilskuere ind til EM-kampene, og at der endda er en drøm om, at Wembley - hvor EM-finalen skal spilles - kan være fyldt helt op. I første omgang skulle målet være et halvfyldt Wembley.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Rom:

De italienske myndigheder har sagt god for, at der kan lukkes et indtil videre ukendt antal tilskuere ind til de kampe ved sommerens EM, der spilles på Stadio Olimpico i Rom, herunder åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet. Den konkrete melding til Uefa har dog ikke været tilfredsstillende.

Foto: James Wilson/Ritzau Scanpix

Amsterdam (bekræftet som vært):

Mens der ikke er kommet en udmelding angående EM, så planlægger hollænderne at lukke et begrænset antal tilskuere ind til fodboldkampe fra slutningen af april. Det sker efter et tilskuerforsøg på nationalarenaen for nylig, hvor 5000 personer var til stede, da Holland mødte Letland i VM-kvalifikationen.

Foto: Matthias Balk/Ritzau Scanpix

München:

De lokale myndigheder i München meddelte tirsdag, at man arbejder med forskellige scenarier angående tilskuere, og at det »bestemt er muligt og ønskværdigt, at der kan være tilskuere til stede på stadion« ved EM. Onsdag sagde ministerpræsident i delstaten Bayern Markus Söder, at han ikke kan forestille sig, at man vil kunne håndtere et »stort antal«, uden at det blev præciseret. Den konkrete melding til Uefa har dog ikke været tilfredsstillende.

Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix

Glasgow (bekræftet som vært):

Tirsdag udtrykte den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, optimisme angående udsigten til tilskuere på Hampden Park under EM. Ifølge nyhedsbureauet dpa er der givet grønt lys, til at 25 procent af stadion kan tages i brug. Det svarer til omkring 12.000.

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Dublin:

Irlands fodboldforbund (FAI) har onsdag meddelt Uefa, at man lige nu ikke kan garantere, at der kan være tilskuere til stede på Aviva Stadium under EM. Den melding til Uefa har ikke været tilfredsstillende.

Foto: Dmitri Lovetsky/Ritzau Scanpix

Sankt Petersborg (bekræftet som vært):

De russiske EM-arrangører har garanteret, at Krestovsky Stadium som minimum kan blive fyldt halvt op, hvilket svarer til 33.000-34.000 tilskuere.

Foto: Marton Monus/Ritzau Scanpix

Budapest (bekræftet som vært):

Ungarerne har ikke meldt officielt ud, men har over for Uefa åbenbart kunne garantere tilskuere. I september sidste år lagde nybyggede Puskas Arena, hvor EM-kampene skal spilles, græs til, da Super Cup-kampen mellem Bayern München og Sevilla blev spillet med cirka 25 procent fyldte tribuner.