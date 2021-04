Sejrsvant kvindelandsholdstræner: Man kan også godt lære noget af at vinde

Det er godt et år siden, at det danske kvindelandshold i fodbold tabte en kamp, og det vil være en overraskelse, hvis det sker tirsdag aften i Cardiff mod Wales. Man kunne tro, at det umiddelbart ville være svært at forbedre sådan et hold, men landstræner Lars Søndergaard ved godt, hvor hans hold kan blive stærkere.

»Altså, vi glæder os alle over de mange sejre, og alligevel ved jeg jo godt, at vi skal forbedre os. Vores seneste kamp mod Irland var for eksempel ikke særlig vellykket, for vi havde problemer med irernes presspil. Vi var udfordret, og vi skal blive bedre til at løse enhver type presspil, vi bliver udsat for«, siger Lars Søndergaard.