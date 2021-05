Vejle kan ende i Europa, og egentlig skriger uretfærdigheden til himlen

Det var en festdag i Vejle.

Spillerne i de røde trøjer knyttede næverne, de smilede, og de krammede hinanden, mens tusinder af tilskuere fik stadionet til at runge af taktfaste klapsalver. På tribunerne var glæden endnu større søndag eftermiddag, lettelsen måske især. Fodboldfans i klubbens farver klaskede hinanden i ryggen, og for enkelte var det en dag så euforisk, at det prikkede i tårekanalerne.

Med en sejr på 4-2 over SønderjyskE efter flere flotte mål havde ’Jyllands Rubin’ – ja, det kalder nogle tilhængere altså holdet – sikret sig endnu en sæson i Superligaen. Før de sidste tre runder stod det klart, at Horsens og Lyngby rykker ned. Og det var derfor, at det var en festdag i Vejle.

»Det er en kæmpe lettelse for hele klubben og byen, at vi bliver oppe«, konstaterede talentfulde Arbnor Mucolli, der har været Vejle-spiller siden 12-års alderen og altså må vide, hvad han snakker om.