Læs hele det åbne brev fra spillerne til ledelsen i Esbjerg fB

Fodboldspillerne i Esbjerg retter i åbent brev til ledelsen i klubben meget stærk kritik af cheftræner Peter Hyballa.

Spillerforeningen har torsdag sendt følgende i en mail til Ritzau:

Dette brev er udsendt på vegne af nedenstående spillere i Esbjerg fB.

Åbent brev til ledelsen i EfB

Undertegnede medarbejdere i EfB, udtrykker med dette brev deres stærke mistillid til træner Peter Hyballa og dennes stab.

Peter Hyballa har efter vores klare opfattelse hverken de fornødne faglige eller menneskelige egenskaber til at lede spillertruppen.

Dette har blandt andet manifesteret sig ved, at et stort antal spillere har været skadet fysisk som direkte følge af en hårdhændet træning uden hensyntagen til individuel dosering. Mange af disse spillere er helt unge og er netop ankommet til EfB.

Der er fra Peter Hyballas side en fundamental og manglende forståelse for skadernes omfang og karakter, hvilket efter vores og fysioterapeutens opfattelse blot vil forlænge skadesperioden for den enkelte spiller.

Klubbens tidligere læge, Kasper Hermansen, har udtrykt, ”…at det er bekymrende, at Peter Hyballa tilsidesætter den lægelige vurdering og faglighed på trods af et velinformeret grundlag…”

Ligesom det er det for os spillere, må dette udsagn også for klubbens ledelse være et alvorligt tegn på dårlig og manglende daglig ledelse der i værste fald kan få unødvendige helbredsmæssige konsekvenser for spillere.

Peter Hyballa tilsidesætter og modarbejder endvidere åbenlyst klubbens nyansatte fysioterapeut, som efter få dages træning og gentagne nedladende opførsel overfor fysioterapeuten brød grædende sammen.

Vi har oplevet daglige trusler om fyringer, hånende, sexistiske og ydmygende bemærkninger, og hvad der efter vores opfattelse kan tolkes som regulær mobning, som rækker langt ud over de i forvejen vide rammer, der er i fodboldverdenen.

Som det har været beskrevet i medierne, har trænerteamet taget billeder af os, spillere, i bar overkrop for angiveligt at ”måle” vores fitness. Det er vores opfattelse at billederne ligger på en privat mobilenhed ejet af en fra trænerteamet. Vi har ikke tillid til, at disse billeder behandles i overensstemmelse med vores ønsker og gældende lov, og vi kræver derfor disse billeder slettet fra den pågældende enhed samt alle andre steder hvor de måtte være havnet.

Der har endvidere været tilfælde af - hvad af nogle spillere er blevet tolket som fysiske overgreb - i overværelse af spillertruppen. Vi skal benytte denne lejlighed til i fællesskab konkret at berette samt bekræfte nogle af disse eksempler på disse hændelser. Grundet frygt for repressalier er hændelserne gengivet uden navne. Vi skal dog påpege, at hændelserne er gået udover underskrevne spillere, og en eller flere af underskrevne spillere kan bevidne disse.

En spiller er gentagende gange blev udsat for såkaldt bodyshamming. Spilleren er gentagende gange blevet kaldt tyk, og træneren har ved flere lej