I kølvandet på Messis afsked ulmer en krig

Spansk fodbold har siden starten af dette årtusinde været en af de mest stabile ligaer at følge. En sæsonoptakt har i 15-20 år kunne kortes ned til et parløb mellem Barcelona – ledt an af Lionel Messi, måske verdenshistoriens bedste fodboldspiller – og Real Madrid, hvis sjæl nærmest har været personificeret i Sergio Ramos og Cristiano Ronaldo, to stolte, stærke ledere med selvopfattelsen af at være den bedste.

Men nu er spansk fodbold havnet i en situation, der er alt andet en forudsigelig.

Lionel Messi er væk, det samme er Ramos og Ronaldo, Atlético Madrid er mester, og uden for kridtstregerne er Real Madrid ved at bekrige La Liga.