»Guddommeligt«, »kærlighed« og »verdensklasse«: Den flyvske fynbo har allerede vist, at han er mere værd, end de største kritikere troede

Da der var spillet 28 ud af de 32 runder af Superliga-sæsonen 2020/21, så det ud til, at FC Midtjylland kunne begynde at planlægge den anden guldfest på to år. Midtjyderne vandt med 3-0 over FC Nordsjælland, et par timer efter at Brøndby var blevet banket 4-2 af Randers. Brian Priskes mandskab var fire point foran de blå-gule. FC Midtjylland-cheftræneren så ud til at redde skibet i land efter et besynderligt fodboldår. De forsvarende danske mestre kvalificerede sig for første gang i klubhistorien til Champions League-gruppespillet efter en imponerende kvalifikationskampagne.

Men succesen blev afløst af problemer. Evander og Sory Kaba sad og surmulede for åben skærm, efter Brian Priske tog dem ud i topkampen mod Brøndby i efteråret 2020. De miner ændrede sig ikke det mindste, da FC Midtjylland scorede til 3-2 sidst i kampen. Pione Sisto blev bænket i flere kampe i foråret 2021, fordi han havde sat sig op imod Brian Priske i forbindelse med et taktikmøde, hvor den tidligere landsholdsspiller gjorde det klart, at han efter egen opfattelse ikke blev brugt rigtigt.

Ud over de tydelige problemer var der en aura af mæthed over de ellers så sultne ulve. Og da det var allervigtigst at præstere i de afgørende Superliga-kampe, faldt FC Midtjylland sammen og måtte nøjes med en sølvmedalje i slutningen af maj.