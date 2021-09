Landsholdet skal klare sig uden Eriksen – måske for altid

Knap tre måneder er der gået, siden Christian Eriksen styrtede om med hjertestop i EM-åbningskampen mod Finland, blev genoplivet og få dage senere fik indopereret en avanceret pacemaker – en såkaldt ICD-enhed - som kan afgive elektrisk stød for at genoprette normal hjerterytme.

Men hvordan fodboldfremtiden ser ud for den danske stjerne, er fortsat omgærdet af uvished. Fakta er, at Christian Eriksen er på kontrakt i den italienske klub Inter, og 4. august var han på besøg på træningsanlægget i Milano for at hilse på holdkammeraterne og træner Simone Inzaghi.

»Han vil nu følge en plan, som de danske læger i København har lagt. Lægerne vil også være med til at koordinere den helbredsmæssige opfølgning. Inters lægestab vil naturligvis blive informeret om processen«, skrev Inter på sin hjemmeside efter Eriksens besøg.