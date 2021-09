For fem år siden var de hele Europas kæledægger. Nu ligger islandsk fodbold i ruiner efter overgrebsskandale

For fem år siden var det islandske landshold hele Europas kæledægger. For første gang nogensinde havde sagaøen kvalificeret sig til EM-slutrunden, og indtoget i det fornemme selskab blev fejret med manér. Holdet gik ubesejret gennem den indledende runde, og i ottendedelsfinalen sendte islændingene chokbølger gennem hele den etablerede fodboldverden ved at sende selveste England ud af turneringen efter en sejr på 2-1. Triumferne blev fejret i smuk symbiose mellem stjerner og tilhængere, der udførte det såkaldte vikingeklap, hvor stemningen langsomt bygges op for at ende i en kaskade af applaus.

Selv om Island tabte kvartfinalen 5-2 til Frankrig, så fortsatte festen de kommende år med kvalifikationen til VM i Rusland i 2018, og efter 1-1 i åbningskampen mod Lionel Messi og co. fra Argentina skabte den lille ønation med blot 364.000 indbyggere igen store overskrifter.