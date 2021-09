Det er brutal hverdag for italiensk fodbold efter sommerens markante reaktion på VM-mareridt

Roberto Mancini var på en vigtig mission denne sommer. Italiens landstræner skulle forsøge at hele det åbne sår på den italienske fodboldsjæl efter den kiksede kvalifikation til VM 2018, og med en flot indsats af en række mindre kendte spillere, bl.a. fra klubber uden for toppen af hierarkiet, suppleret med et par solide veteraner endte missionen som den helt store triumf med EM-guldet på Wembley.

Nu er det blevet hverdag, og spillerne fra forrige sæsons bedst placerede Serie A-klubber skal blandt andet koncentrere sig om Champions League. Her er det længe siden, at italiensk klubfodbold har triumferet eller bare holdt fanen højt, for der har ikke været et italiensk hold fremme i den afgørende fase, siden AS Roma i 2018 lidt overraskende nåede semifinalen, hvor Liverpool var stopklodsen.