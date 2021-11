Politi bruger stave mod Rangers-fans forud for Brøndby-kamp

I alt fire personer er anholdt i forbindelse med en Europa League-kamp mellem Brøndby og skotske Glasgow Rangers torsdag aften på Brøndby Stadion, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

I forbindelse med kampen udspillede der sig flere episoder mellem fodboldfans og politiet. Inden kampen forsøgte en gruppe Rangers-fans at komme ind på stadion, selv om de ikke havde billet.

»Det medførte mindre tumult ved indgangen til udebaneafsnittet til stadion, og politiet måtte trække og bruge stave«, skriver Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.

Derudover var der efter kampen enkelte episoder, hvor »uromagere« forsøgte at komme over til modpartens fans. Dette blev dog forhindret af politiet. De fire anholdte er sigtet for almindelig vold eller vold mod politiet. Da flere af dem er ikke-EU borgere, vurderer anklagemyndigheden sent torsdag aften, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.

Brøndby var tæt på at sikre holdets første sejr i Europa Leagues gruppespil i fjerde forsøg, men holdet smed en føring på 1-0 og spillede 1-1 mod Rangers. Resultatet efterlader Brøndby på sidstepladsen i gruppen, men holdet har fortsat mulighed for at gå videre i turneringen.

ritzau