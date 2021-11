Afløser er indkaldt: Skade tvinger Jonas Wind ud af landsholdstruppen

Angriber Jonas Wind kommer ikke i spil til den sidste VM-kvalifikationskamp mandag mod Skotland på udebane. Han har en mindre muskelskade og erstattes af Alexander Bah, oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

23-årige Alexander Bah huserer til dagligt på højre back for tjekkiske Slavia Prag, som han skiftede til fra Sønderjyske i januar. Han har en enkelt landskamp for Danmark på cv’et. Den kom for et år siden mod Sverige i en venskabskamp, hvor Bah tilmed scorede. Danmark vandt kampen 2-0, og det andet mål blev sat ind af Jonas Wind.

Kampen mod Skotland er uden betydning for Danmark, der allerede er kvalificeret til VM i Qatar næste år. Men en sejr over skotterne vil betyde, at Danmark vinder alle sine ti kampe i kvalifikationen. Skotland har heller ikke mere at spille for, da andenpladsen og playoff-kampe om en VM-billet er sikret.

Fredag vandt Danmark 3-1 over Færøerne på hjemmebane i kvalifikationen. Her var der ikke spilletid til Jonas Wind, der så hele kampen fra bænken.

