Sene scoringer sender Spanien og Serbien til VM

Det spanske fodboldlandshold sikrede sig søndag adgang til næste års VM i Qatar. En nervøs gruppefinale mod Sverige endte med en spansk 1-0-sejr på et sent mål fra Álvaro Morata.

På hjemmebanen i Sevilla satte hjemmeholdet straks fra start de svenske gæster under pres. Spanierne formåede dog ikke at udnytte chancerne, og efter et kvarter var det i stedet Sverige, der var tæt på at bringe sig i front. RB Leipzig-spilleren Emil Forsberg drev bolden frem på en solotur hele vejen op i det spanske felt, hvor han tog et skarpt træk, men skød lige forbi mål.

Det svenske forsøg var en lille advarsel til Spanien, der begyndte at holde mere igen. Angrebsiveren var langt mindre end normalt hos de ofte målsøgende spanske fodboldstjerner. Med små 20 minutter tilbage blev den svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic sendt på banen, efter at den 40-årige angriber var startet på bænken.

En svensk scoring ville sende Sverige forbi Spanien i tabellen, og det skabte både panik og stress i de bageste spanske geledder. Med fire minutter tilbage tog Spanien alligevel føringen til stor lettelse blandt spanierne på banen, sidelinjen og tribunerne i Sevilla.

Dani Olmo forsøgte langt ude fra, og Robin Olsen i det svenske mål fik vippet langskuddet op på overliggeren, men bolden sprang ud til Morata, der nemt gjorde det til 1-0. Spanien ender på 19 point foran Sverige med 15 point på andenpladsen. Svenskerne får dermed chancen for at kvalificere sig til VM via playoff, hvor der samlet er tre pladser på spil.

I gruppe A mødtes Portugal og Serbien også i en direkte duel om en VM-billet. Her kunne Portugal nøjes med uafgjort, og sådan så det også ud til at ende, men til i det sidste minut dukkede Alexander Mitrovic op og sendte Serbien til Qatar med sin scoring til 2-1, mens Portugal nu skal i playoff.

ritzau