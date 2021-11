Yderligere to hold er klar til VM i Qatar

Kylian Mbappé slog tonen an, da Frankrigs verdensmestre lørdag aften sikrede sig muligheden for et titelforsvar i Qatar næste år ved at udspille Kasakhstan. Også Belgien blev VM-klar.

Men det var angriberen fra Paris Saint-Germain, som løb med overskrifterne, da han præsterede et vaskeægte hattrick og et mål yderligere i franskmændenes storsejr på hele 8-0 hjemme mod Kasakhstan.

Fra det 6. til det 32. minut i første halvleg scorede Mbappé tre mål, uden at andre spillere meldte sig på måltavlen i samme periode.

I anden halvleg blev gæsterne kørt fuldstændig over. To mål af Karim Benzema, et enkelt af Adrien Rabiot og Antoine Griezmann gjorde det til 7-0, inden Mbappé lukkede ydmygelsen til slut med målet til 8-0. Frankrig kan ikke længere hentes på gruppens førsteplads, som giver direkte kvalifikation til slutrunden i Qatar.

Dermed slutter Frankrig sig til Tyskland og Danmark, der som de første europæiske nationer blev klar til VM. Værterne fra Qatar er automatisk med, mens også Brasilien fra Sydamerika er kvalificeret.

Belgien kan ligeledes begynde at kigge på overnatningsmuligheder i Qatar i november og december næste år. Selv om flere store chancer blev misbrugt, var VM-bronzevinderne fra 2018 i kontrol hjemme mod Estland trods et kortvarigt koncentrationssvigt.

Christian Benteke sendte belgierne i front efter godt 10 minutters spil, og eftersom Estland aldrig var i nærheden af at blive farlige, handlede det kun om sejrens størrelse.

Syv minutter efter pausen bragede Yannick Carrasco bolden op i krydset lidt uden for feltet til 2-0, men 20 minutter før tid førte et boldtab af selv samme Carrasco til en estisk reducering.

Den genskabte spænding blev kortvarig. Fire minutter senere gjorde Thorgan Hazard det til 3-1, og så var kampen lukket.

Ritzau