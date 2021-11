Absurde scener i Portugal: Bundklub blev tvunget til at gennemføre kamp med blot ni spillere i hele truppen – og en målmand i marken

Portugisisk fodbold mistede lørdag aften sit hjerte, da bundklubben Belenenses blev tvunget til at stille op til kamp mod Benfica på trods af manglende spillere. Det siger Belenenses’ præsident, Rui Pedro Soares.

Han fortæller, at han forgæves bad om at få udsat kampen, fordi Belenenses var så hårdt ramt af coronasmitte, at holdet kun kunne stille med ni spillere – inklusive to målmænd. I alt 17 spillere og ledere i Belenenses har i de seneste dage afleveret positive coronatest.

»Fodbold har kun hjerte, hvis det er konkurrencedygtigt. Fodbold har kun hjerte, når det er et forbillede for folkesundheden. I dag mistede fodbolden sit hjerte«, siger klubpræsidenten.

Ifølge Rui Pedro Soares gjorde Belenenses det allerede klart for Primeira Liga lørdag eftermiddag, at holdet kun havde otte spillere, der kunne spille.

»De sagde, at hvis vi ikke spillede, så ville det gælde som uberettiget fravær«, siger Soares.

»At spille her i dag var en skamplet på os alle«, tilføjer han.