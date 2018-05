Bitter Bayern-træner: Vi var bedst over to kampe Jupp Heynckes er skuffet, men han får alligevel en flot afsked med trænergerningen efter en flot sæson for Bayern München.

Bayern Münchens 72-årige cheftræner, Jupp Heynckes, måtte vinke farvel til en lang karriere med optræden i Europas stærkeste klubturnering, da hans hold tirsdag røg ud i semifinalen mod Real Madrid.

Men sådan burde det ikke have været, mener han.

»Hvis du ser på begge kampe, var vi det bedste hold. Jeg er meget skuffet«, siger Bayern-bossen ifølge uefa.com.

»I kampen tirsdag spillede begge hold godt, og det var en smuk kamp med verdensklassefodbold. Jeg synes, at vi dominerede, og at de skal takke (målmand) Navas for hans spektakulære indsats særligt mod slutningen af kampen«.

Real Madrid-målmanden, Keylor Navas, blev noteret for otte redninger i kampen.

Efter denne sæson stopper Jupp Heynckes som cheftræner, og så går han endegyldigt på pension.

En af hans sidste store kampe vil blive husket for det drop, hans egen målmand lavede lige efter pausen. Og Bayerns forsøg på et stort comeback.

Moralen fejlede ikke noget

»Efter så flot en første halvleg er det hårdt at få et mål imod sig på så ømt et tidspunkt, men mit holds moral er høj, og det var den også helt til slut. Vi spillede godt og flydende. Madrid lavede ikke andet end at stå dybt på egen halvdel og spille på kontra«, siger Jupp Heynckes.

Han nævner også de mange skader, som det tyske storhold kæmpede med.

»I det første semifinaleopgør måtte jeg tidligt udskifte Arjen Robben og Jérôme Boateng, og det gjorde tingene vanskelige for os. Vi havde fem normale startere siddende udenfor, og det påvirkede udfaldet, men alle vore spillere er gode nok til at løse opgaven, så det er ikke en undskyldning.

»Jeg har ikke set Bayern spille så godt i ganske lang tid«, siger cheftræneren ifølge uefa.com.

Zidane takker sin målmand

Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, tilskriver målmand Keylor Navas og tomålsskytten Karim Benzema en stor del af æren for, at Real Madrid tirsdag aften bookede billet til Champions League-finalen.

I hver sin ende af banen havde to spillere kampafgørende situationer, påpeger Zidane.

»Keylor Navas stod op for os, da det virkelig gjaldt. Det var en hård kamp for os, og han bidrog med vigtige redninger og gode indgreb efter indlæg. Han reddede virkelig vores skind et par gange«, siger Zidane om målmanden ifølge uefa.com.

Karim Benzema er til tider blevet hårdt kritiseret for sin uskarphed, men han udnyttede begge sine store chancer tirsdag aften til stor glæde for Zidane.

»Han vil gerne score mere, og nu scorede han to. Det var ham, der skød os videre, og han har altid arbejdet hårdt, så jeg er meget glad på hans vegne. Han giver aldrig op«, siger Zidane.

Foto: Francisco Seco/AP Real-forsvarsklippen Sergio Ramos mener, holdet med størst fodboldhjerte gik videre til Champions League-finalen.

Real-forsvarsklippen Sergio Ramos mener, holdet med størst fodboldhjerte gik videre til Champions League-finalen. Foto: Francisco Seco/AP

Armene skal ellers holdes nede

Den franske træner kan melde sig ind i en eksklusiv klub af foreløbig kun to trænere, der har vundet mesterholdenes turnering tre gange, hvis Real Madrid vinder finalen over enten Roma eller Liverpool.

Real Madrid må uanset modstander påtage sig en favoritrolle, men Zidane advarer mod at tage en titel for givet.

»Vi har ikke vundet noget endnu. Vi er i finalen, det er det hele. Det er ikke normalt at være i tre finaler i træk, men det er vi, og vi vil gøre alt for at forsvare titlen igen«, siger Zidane.

Selv om Bayern München i begge kampe havde et meget godt tag i den spanske storklub, mener Real-anfører Sergio Ramos, at det største fodboldhjerte vandt.

»Vi er meget, meget stolte over at være i finalen igen. Når man spiller med hjerte og sjæl, så bliver man belønnet. Det ligger i klubbens dna bare at blive ved«, siger han ifølge Reuters.

Ritzau