Champions League: Upopulære tyske bosser går i krig mod medier Tre af Bayern Münchens topledere latterliggøres i offentligheden, mens holdet tirsdag vandt 2-0 over AEK i Athen, og lørdag skal vinde hos Mainz 05.

Facaden er godt og grundigt ved at krakelere i Tysklands fodboldsflagskib Bayern München. Her hersker nemlig uro grundet et sensationelt pressemøde i sidste uge, hvor klubledelsen anført af formand Karl-Heinz Rummenigge, præsident Uli Hoeness og sportsdirektør Hasan Salihamidzic gik nådesløst til angreb på pressen. Et angreb, der siden nærmest har latterliggjort trioen i det offentlige rum i Tyskland og som nu også fører til kritik fra langt, langt inde i ’Bayern-familien’, som Uli Hoeness har for vane at kalde det sydtyske fællesskab.

Det er ingen ringere end Hoeness og Rummenigges tidligere holdkammerat fra 1970’erne, Paul Breitner, der skyder med skarpt efter ledelsen i kølvandet på deres beskyldninger mod et tysk pressekorps, der på det usædvanlige pressemøde i fredags i bombastiske vendinger fik at vide, at de drev decideret hetz på Bayern München og klubbens spillere. Karl-Heinz Rummenigge indledte sågar pressemødet med at citere fra den tyske grundlovs artikel 1: »Menneskets værdighed er ukrænkelig«.

Siden fulgte en stribe eksempler fra Rummenigge på »ringeagt og respektløs, uforskammet kritik«. Den største respektløshed finder man ifølge Paul Breitner dog ikke hos det pressekorps, han selv tidligere har været en del af, men derimod hos klubpræsident Uli Hoeness.

Grimme ord om tidligere spillere

»Rummenigge snakker om grundloven, og ti minutter senere tramper manden ved siden af ham på selv samme grundlov med begge ben – og har i øvrigt gjort det gennem et halvt år«, forklarede Paul Breitner i søndags til tv-stationen Bayrischer Rundfunk.

Paul Breitner refererer her blandt andet til en udtalelse fra Hoeness omkring den tidligere Bayern-spiller Juan Bernat, som sydtyskerne solgte i sommer til Paris SG – efter en fire år lang karriere i Bayern med flere Scheißdreck-præstationer, som Hoeness kaldte dem. Lortepræstationer. Også den nu tidligere tyske landsholdsspiller Mesut Özil fra Arsenal har fået lorteprædikatet af Hoeness. Så meget for menneskets værdighed.

For Uli Hoeness drejer det sig altid om ’Bayern-familien’. Nu ser det ud til, at familiens børn skal skamme sig gevaldigt over far Paul Breitner

»Jeg har i de 48 år, jeg har været tilknyttet FC Bayern aldrig forestillet mig, at denne klub kunne blotte sig på den facon og udvise en sådan svaghed«, lyder analysen fra Paul Breitner, der fortsætter:

»Hvor er respekten henne? Man skal udvise respekt, agte mennesket og udvise høflighed og fairplay – så får man også noget til gengæld«, siger den nu 67-årige Breitner, der var ansat i Bayern München frem til april 2017. Han tilføjer, at ledende personer i en kulturinstitution og virksomhed, der omsætter for over 4 milliarder kroner, gør klogt i at optræde anstændigt i offentligheden.

Uværdig Bayern-optræden

Ifølge Breitner, som spillede over 300 kampe for Bayern og tillige høstede stribevis af nationale og internationale titler med både klub- og landshold, agerer Rummenigge og Hoeness uværdigt og med den tidligere så velkendte Bayern-arrogance, der ellers var ved at blive sendt i glemmebogen af en mere blød og positiv tilgang til ting.

»For Uli Hoeness drejer det sig altid om ’Bayern-familien’. Nu ser det ud til, at familiens børn skal skamme sig gevaldigt over far«, konkluderer den legendariske venstrekant.

Hårdt arbejde i Athen

Sportsligt kom den nye træner Niko Kovac ud af noget dødvande med lørdagens ekstremt tiltrængte 3-1-sejr over Wolfsburg, hvilket sendte Bayern op på tabellens fjerdeplads. Men klubben plejer at indtage førstepladsen, så at den store rival Dortmund i stedet har taget den position er et stort irritationsmoment for den sydtyske fodboldstormagt.

Mod AEK i Champions League tirsdag aften var der yderligere frustrationer til Bayern-fans og klubbens ledelse, for det var meget vanskeligt for storfavoritten at knække hjemmeholdet.