Messi blev blæst omkuld: Liverpools reserver knuser Barcelona-stjerner og tager Champions League-finalebillet

Det engelske mandskab skabe en uforglemmelig aften på Anfield med en 4-0-sejr efter at have tabt første kamp 0-3 i Barcelona.

Hvor stærkt et hold er Barcelona uden Lionel Messi, Ajax uden Matthijs de Ligt, Tottenham uden Harry Kane – og Liverpool uden Mohamed Salah?

Det sidste fik man svar på tirsdag aften på Anfield, da Liverpool og Barcelona spillede en mindeværdig anden Champions League-semifinaledyst.

Hjemmeholdet startede flot, og selv om opgaven på forhånd virkede næsten uløselig, var reservernes indsats helt forrygende, hvilket senere udløste en situation, hvor de fik skabt en sammenlagt 3-3-udligning, inden den helt store sensation indtraf.

Divock Origi, der for en gangs skyld var med fra start, bankede bolden i nettet til 4-0 efter et smart hjørnespark af Trent Alexander-Arnold, mens Barcelona-forsvaret stod og sov, og så var det utænkelige sket.

Liverpool havde uden Salah og Roberto Firmino i front leveret fire scoringer, to hver fra to reserver, og favoritten fra Catalonien var knockoutet på en aften, hvor Messis magi ikke kom til overfladen.

Manager Jürgen Klopps mandskab er dermed den ene deltager i sæsonens Champions League-finale, der spilles 1. juni på Wanda Metropolitano i Madrid. Her skal holdet forsøge at revanchere sidste års finalenederlag til Real Madrid.

For Barcelona vil en stor sæson pludselig være præget af massiv skuffelse over at have mistet den oplagte finaleplads i Europas største klubturnering.

Liverpool-spillerne takker et forrygende publikum på Anfield, der aldrig stoppede med at støtte deres hold. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Hjemmehold startede stort

Opgøret tirsdag aften åbnede i et opskruet tempo, og temperamenterne kom tidligt i kog, da Andy Robertson provokerede Messi.

Hjemmeholdet kastede sig over gæsterne, og offensiven gav pote efter bare syv minutters spil, da en parering fra Barcelona-målmand Marc-Andre ter Stegen på en Jordan Henderson-afslutning endte hos Divock Origi, som let kunne skubbe bolden i mål.

Anfield nærmest eksploderede, for de mange Liverpool-fans fik deres vildeste drømme om en god start opfyldt. Nu håbede de naturligvis, at et yderligere pres på modstanderne kunne udløse flere mål.

Der gik noget tid, inden Barcelona fik etableret sin modoffensiv, men efter en forrygende lang aflevering fra Arturo Vidal kom bolden videre til Jordi Alba, som fandt Messi, der fik sit skud blokeret af Alisson Becker på Liverpool-stregen.

Og inden for de næste få minutter spillede Barcelona sig frem til yderligere to fine målchancer, der begge blev misbrugt. Alligevel en klar advarsel til Liverpool.

Spillet var afvekslende og underholdende og gav en fornemmelse af, at alting kunne ske. Men midt i første halvleg måtte begge hold i kortere perioder lige tage en puster for at få kræfter til nye offensive satsninger.

Opgøret var meget fysisk med mange sammenstød og spillere, der lå og ømmede sig. Blandt andre Liverpool-anfører Henderson, der så stærkt lidende ud, men rejste sig og fortsatte.

Op til pausen faldt tempoet forståeligt, men Messi nåede lige at finde Alba foran mål med en lækker pasning. Chancen blev godt blokeret af Alisson.