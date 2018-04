Europa League: Lille Salzburg i semifinalen, og Arsenal sniger sig videre De fire hold i Europa League-semifinalerne er Arsenal, Marseille, Salzburg og Atlético Madrid. Der er lodtrækning fredag.

Starten på denne uges internationale klubkampe viste, at man skal passe på med at sige, hvad der ikke kan lade sig gøre, og derfor var der måske et par hold i Europa League-kvartfinalerne returopgør, der torsdag aften gik løs på opgaven med ekstra energi.

FAKTA KVARTFINALERNE CSKA Moskva- Arsenal 2-2 (3-6)

2-2 (3-6) Marseille -RB Leipzig 5-2 (5-3)

-RB Leipzig 5-2 (5-3) Salzburg -Lazio 4-1 (6-5)

-Lazio 4-1 (6-5) Sporting-Atlético Madrid 1-0 (1-2) Vis mere

Det sluttede med, at to af forhåndsfavoritterne kom videre til semifinalerne, selv om det ikke var uden bump på vejen. Men Lazio måtte meget overraskende bøje sig for Salzburg, selv om italienerne havde vundet første opgør 4-2.

Østrigerne leverede et forrygende comeback efter at være kommet bagud og er imod alle odds i semifinalen.

Gunners vaklede i kulden

Arsenal havde vundet første kamp mod CSKA Moskva i London med 4-1, men trods en start med gode muligheder for helt at lukke duellen via en tidlig scoring, var stillingen 1-0 til russerne ved pausen.

Foto: Alexander Zemlianichenko/AP Der er nogle gange meget langt mellem smilene på Arsène Wengers ansigt, og da hans hold torsdag aften var bagud 0-2, lignede Arsenal-manageren en slagen mand.

Den 20-årige angriber Fedor Chalov fik skubbet bolden det sidste stykke over stregen, efter Arsenal-keeper Petr Cech havde leveret en god redning ved et giftigt hovedstød. Det vækkede i den grad publikum i den russiske hovedstad, og hjemmeholdet fik al den opbakning, det kunne ønske sig.

Starten på anden halvleg skabte endnu større bekymringer hos Arsenal-manager Arsène Wenger, for Cech sendte atter en retur i spil, og den bold bankede Kirill Nbabkin i nettet til 2-0.

Gæsternes spil i frostvejret virkede meget nervøst og usikkert, og Arsenal havde svært ved at få styr på det velkendte pasningsspil. Samtidig sejlede det i forsvaret foran den tjekkiske målmand.

Da kampen stod på vippen, slog Arsenal kontra. Danny Welbeck, der var en af de få veloplagte hos Gunners, leverede først en fin aflevering, og derefter fik han bolden tilbage dybt i feltet via en god pasning fra Mohamed Elneny, og så var der reduceret til 2-1.

Det tog pusten fra russerne, og da Arsenals Aaron Ramsey udlignede til 2-2, kunne holdet roligt køre den samlede sejr på 6-3 hjem.

Foto: Claude Paris/AP Leipzigs Stefan Islander (th.) scorer her selvmål i første halvleg i et målrigt opgør mod Marseille på Stade Velodrome.

Dansker startede på bænken

RB Leipzig åbnede sin udekamp mod Marseille med en 1-0-sejr i bagagen, men også med offensivspillerne Yussuf Poulsen, Emil Forsberg og Timo Werner på bænken. Og det sidste skulle man måske ikke have gjort.

Efter de første 45 minutter førte det franske hold 3-1, og der var lagt op til en knivskarp anden halvleg. Her blev stillingen ændret til 4-2, da først Jean-Kevin Agustin og derefter Dimitri Payet scorede.

Poulsen og Forsberg kom på banen i anden halvleg, men det var hjemmeholdet, der igen kom på tavlen, da Hiroki Sakai nettede til 5-2. Dermed kom franskmændene videre med samlet 5-3.

Foto: Kerstin Joensson/AP Amadou Haidara fra Salzburg fejrer en scoring i anden halvleg af opgøret mod Lazio.

Italienere overraskende slået

Lazio havde i Rom sejret 4-2 i første duel over Salzburg, og da Ciro Immobile bragte italienerne i spidsen i anden halvleg, lignede det en meget svær opgave for det østrigske hjemmehold.

Salzburg fik udlignet, men holdet lod sig ikke stille tilfreds med det og scorede kort efter yderligere to gange, så det pludselig var østrigerne, der i kraft af reglen om udebanemål var videre.

Og det blev endda også til en tredje scoring for Salzburg på bare fire minutter, og nu havde Lazio meget travlt, for en stor overraskelse lurede.