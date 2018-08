Vanvid i Europa League: VM-helt sender storklub videre efter grotesk 8-1-sejr Ruslands VM-helt Artem Dzyuba scorede tre gange for Zenit mod Dinamo Minsk.

Et opgør i Europa League-kvalifikationen mellem et hold fra Rusland og Hviderusland når sjældent længere end til nærværende publikations resultatsider. Men vi gør dog en undtagelse ved gårsdagens opgør mellem Zenit Sankt Petersborg og Dinamo Minsk.

For det var i sandhed et af det opgør, der kun kan beskrives som utroligt, vanvittigt, grotesk. 9 mål, to røde kort, lidt tvivlsomt målmandsspil og et par flotte mål var blandt ingredienserne.

Med 10 mand på banen leverede Zenit nemlig det største comeback i Europa i 33 år, da holdet efter 0-4 i det første opgør for en uge siden sejrede 8-1 (8-5 samlet) efter forlænget spilletid og dermed bookede plads i playoffrunden til gruppespillet.

Leandro Daniel Paredes havde åbnet scoringen i 22. minut på et frispark, hvor Minsk-målmanden så mere passiv ud end en død fugl, mens der var mere spræl i ham, da Christian Naboa sparkede det andet frisparksmål ind midt i 2. halvleg.

Foto: Dmitri Lovetsky/AP Dinamo Minsks målmand Andrey Harbunow blev passeret to gange fra 11-meter-pletten.

Så blev hjemmeholdet Zenit reduceret til 10 mand efter rødt kort til Leandro Daniel Paredes, men Ruslands VM-helt Artem Dzyuba var på pletten to gange til og sikrede i en ensidig chancerig kamp forlænget spilletid.

Her fik Minsk med deres reducering til 4-1 tippet det samlede resultat til deres fordel, men Artem Dzyuba var ikke færdig endnu. Først lagde den store angriber op til 5-1-målet, inden han scorede til 6-1 på straffespark og for første gang sendte Zenit i retning af avancement.

I 120 minut sluttede vanviddet med yderligere to Zenit-mål og en udvisning af en Minsk-spiller.

Zenit, der blev til første hold til at indhente 4 mål i en Europa League eller Uefa Cup-returkamp, siden Real Madrid gjorde det i 1985 mod Borussia Mönchengladbach, skal nu møde norske Molde 23. og 30. august i kampen om en plads i Europa Leagues gruppespil.

