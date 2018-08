Landstræneren glæder sig, og Ståle Solbakken raser

FOR ABONNENTER

ÅGE HAREIDE FRYDER sig, selvfølgelig, over, at Danmark efter VM-slutrunden i Rusland er rykket op på niendepladsen på Fifa’s verdensrangliste, hvor landsholdet var nede som nummer 46, da han afløste Morten Olsen. Og landstræneren er også ganske imponeret over den måde, som Superligaen er kommet i gang på efter sommerpausen med flotte tilskuertal til de største kampe. Det er godt for dansk fodbold, at FCK og Brøndby kan samle tæt på 28.000 i Parken til et opgør i fem spillerunde i Parken.