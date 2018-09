Uefa frygtede snyd for et år siden: Nu er der stor duel i Red Bull-familien Logoet på brystet er stort set ens i Leipzig og Salzburg.

Selskaber med enorm volumen driver og tjener penge på en lang række klubber i Europa. Det har været udviklingen de seneste 20 år. Adskillige af Europas største og mest vindende klubber har ejere, der også har interesser i andet end fodbold. Liverpool FC ejes af Fenwick Sports Group, der også har baseball-ensemblet Boston Red Sox i porteføljen. Liverpools genboer Manchester United kontrolleres af Glazer-familien, der siden midten af 1990’erne også har gjort sig i football-ligaen NFL.

I europæisk fodbold er der i de senere år imidlertid opstået flere deciderede interessekonflikter, da den stribe klubkøbmænd, som den russiske Chelsea-ejer, Roman Abramovich, med sit indtog i London-klubben i 2003 var firstmover for, har købt sig til markant indflydelse i mere end én europæisk klub.

Sideløbende med sin erhvervelse af Chelsea indgik Roman Abramovich i 2004 via et af sine selskaber en sponsorkontrakt på 200 millioner kroner med CSKA Moskva. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) havde derfor ikke anden udvej end at granske, om Abramovich forbrød sig mod de eksisterende reglementer i Champions League og Europa League-turneringerne.

Abramovich slap af sted med at eje Chelsea og sponsorere CSKA. I 2017 så Uefa sig i endnu en interessekonflikt nødsaget til at bede den østrigske Red Bull-koncern om at redefinere sit ejerskab af Red Bull Salzburg og RB Leipzig. To klubber, der mødes i aften i en opsigtvækkende duel i Europa Leagues gruppe B. På Red Bull Arena, forstås.

Foto: Darko Vojinovic/AP 20-årige Amadou Haidara er et af de unge lysende talenter i Salzburg. Det er langt fra utænkeligt, at man ser ham ham i en Leipzig-trøje i fremtiden. En udvikling, som en anden Red Bull-spiller, Naby Keïta , også har gennemgået. Naby Keïta er nu i Liverpool, der købte ham i RB Leipzig for 440 millioner kroner.

Salzburg er blevet lillebror

Red Bull skulle blandt andet rydde op i en række indbyrdes forhold i de to klubber, herunder en finansieringsmodel, personaleanliggender og forhold omkring sponsoraftaler. Alternativet var, at Uefa ville nægte det dårligste hold på den europæiske klubrangliste starttilladelse i sidste sæsons europæiske turneringer. Var Red Bull ikke makket ret, var den tyske Bundesliga-klub Leipzig blevet sendt uden for det gode selskab trods direkte kvalifikation til Champions League-gruppespillet. ’Andetholdet’ i energidrikkoncernens fodboldpyramide, der også tæller klubber i USA og Brasilien, havde dermed været ene om at spille med den olme tyr på brystet i sidste sæson.

Roman Abramovich og Red Bull er langtfra de eneste, der har interesser i flere europæiske klubber. City Football Group ejer således engelske Manchester City og ca. 45 procent af den spanske La Liga-klub Girona. To klubber, der i øvrigt også bindes sammen af brødrene Guardiola – City-manager Pep og Pere, der via Girona Football Group ejer tilsvarende små 45 procent af klubben.

Europa League Udvalgte kampe 18.55: Villarreal-Rangers, Marseille-Frankfurt, Sevilla-St. Liege, Paok-Chelsea. 21.00: Leipzig-Salzburg, FCK-Zenit, Slavia-Bordeaux, Dudelange-Milan

Den konflikt kan ligge lige om hjørnet i næste sæson, for den lille catalanske klub har i den indledende del af sæsonen ikke bare fastholdt de pæne takter fra sidste sæson, hvor de blev nummer 10, de ser umiddelbart ud til at kunne blande sig i kampen om en spansk Europa League-plads.

Regulære familiære forbindelser er der også i den tysk-østrigske tyrekamp. Midtbanemanden Stefan Ilsanker spiller i Leipzig, men er født og opvokset i Salzburg, hvor hans far er målmandstræner. Yderligere fem af Ilsankers og den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsens holdkammerater på ’førsteholdet’ har en fortid i Salzburg-varianten af Die Roten Bullen.

Og spilletrøjerne med nærmest identiske klublogoer – en enkelt eller to tyre, der stanger en fodbold – sælges fra samme onlineadresse. Helt adskilt er de altså ikke.