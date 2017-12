Arsenal sænker paladset og indhenter Tottenham Wengers hold vandt ude 3-2 over Crystal Palace i et London-opgør, der svingede meget i kvalitet undervejs.

Top 6-holdet med absolut størst behov for en lunende sejr på udebane har i Premier Leagues 20. runde helt sikkert været Arsenal. Chancen torsdag aften hos Crystal Palace blev trods lidt slinger undervejs udnyttet med en 3-2-sejr efter bl.a. to fine træffere fra Alexis Sanchez.

De tre point til Arsenal betyder, at holdet stadig hænger på i toppen ved at indhente Tottenham, så begge klubber nu har 37 point efter 20 runder. Aller vigtigst for Arsenal-ledelsen var det nok, at holdet genvandt kontrollen, da det kom under pres efter pausen.

FORMBAROMETER For de seks runder siden 28.-29. november ser pointhøsten således ud for top 6-klubberne : Manchester City ......... 18 Tottenham ................... 13 Chelsea ......................... 12 Manchester United .... 11 Liverpool ....................... 11 Arsenal .......................... 9 Everton med den ny manager Sam Allardyce har taget 12 point, og overraskelsen Burnley 8 point.

Med blot 6 point i de fem runder før mødet på Selhurst Park var Arsène Wenger og hans Gunners presset til at skaffe en gevinst, så klubben kunne drømme videre om Champions League-pladserne. Titlen er jo for længst væk med Manchester Citys fornemme sejrsstime.

Men Crystal Palace havde under manager Roy Hodgson, der afløste Frank de Boer efter hollænderens berømte 77 dårlige dage i klubben, stabiliseret defensiven og ikke tabt de i otte seneste runder. Det lignede på forhånd en af de aftener, hvor Arsenal skulle slide hårdt for point.

Hvordan havde Wenger grebet den situation an? Den rutinerede franskmand havde i hvert fald ikke satset på de defensive kræfter i truppen, for med en 3-4-3-formation og Lacazette, Sanchez og Özil forrest var der lagt op til offensiv fodbold i den velkendte stil, der til gengæld også ofte byder på udsalg i forsvaret.

Crystal Palace kunne igen præsentere belgiske Christian Benteke i angrebet i selskab med Wilfried Zaha fra Elfenbenskysten, og det gav på forhånd flere opspilsmuligheder for hjemmeholdet.

Det var dog Arsenal, der tog kontrol med begivenhederne tidligt i kampen, uden det gav de store målchancer, og kvaliteten af spillet var ikke prangende hos nogen af holdene denne decemberaften i London.

De første målchancer tilfaldt Arsenal, der midt i 1. halvleg havde lagt et tungt pres på Crystal Palace-defensiven. Efter et par spildte muligheder kom så føringen til gæsterne, da et skud fra Lacazette blev sendt i spil af Palace-målmand Julian Speroni, hvorefter Shkodran Mustafi var vågen ved bageste stolpe og iskoldt lagde bolden i nettet.

En god position for Wengers folk, for nu kunne hjemmeholdet ikke så let bevare den sædvanlige stil, hvor det primært drejer sig om at slå til på omstillinger.

Mange gode muligheder løb imidlertid ud i sandet for Wengers hold, som for eksempel når hurtige Hector Bellerin med håbløse afleveringer fra højre kant ikke var i stand til at servicere sine holdkammerater.

Det blev ikke til flere scoringer før pausen trods et par store muligheder, bl.a. til Mesut Özil, og det var Hodgson, der havde den største opgave med sine spillere i omklædningsrummet før de sidste 45 minutter. De havde ikke skabt noget som helst.

Townsend skabte liv på Selhurst

Men ellers udskældte Andros Townsend fik Palace-tilhængerne til at synge, da han kort inde i 2. halvleg fik udlignet, og samtidig viste Arsenal-defensiven igen store svagheder, da hjemmeholdet viste helt ny energi oven på scoringen.

Præcis her opstod tiden, hvor Arsenal endnu engang havnede i en situation, der krævede, at der skulle slides mere, end der skulle spilles flot fodbold. Men kunne holdet levere varen?

Alexis Sanchez, der havde præsteret en god 1. halvleg, endda med energisk arbejde i defensiven, demonstrerede desværre igen for Wenger og Arsenal-fans, at han ikke altid formår at holde tempoet højt ved at sende bolden hurtigt videre. Han ville ved flere lejligheder hellere drible på tværs, hvilket Crystal Palace-forsvaret var ganske tilfreds med.