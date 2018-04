Liverpool kom ned på jorden igen efter den store triumf Derbyet i Liverpool sluttede uden scoringer.

Klopptimismen – begrebet tyske medier tog til sig for år tilbage, da det eksisterende ordforråd ikke var tilstrækkeligt til at beskrive den attitude og gejst, den daværende Dortmund-træner Jürgen Klopp udviste i sit arbejde – havde lidt trange kår i det 231. Liverpool-derby.

Fra sidelinjen kunne Liverpool-manager Jürgen Klopp – flere gange hovedrystende og med sit vanlige brede ironiske smil - se sit mandskab være dominerende mod et Everton-hold på grænsen til det fornærmende ringe. Men i fraværet af topscorer Mohamed Salah og med Roberto Firmino startende på bænken, kunne erstatningerne Danny Ings og Dominic Solanke ikke bidrage væsentligt, hvorfor det sluttede 0-0 på Evertons bane Goodision Park.

Her var fans af det blåklædte Everton-mandskab dukket op i håb om den første derbysejr i 8 år og en præstation, der delvist kunne slette de mange triste indtryk fra tidligere på sæsonen, hvor klubben var i vanskeligheder og der skulle et managerskifte til, for at genskabe troen på egne evner.

Liverpool sad på stort set alt i matchen, men med et kvarter tilbage begyndte det ellers blodfattige Everton-mandskab at bruge forlæns-gearet og blomstrede gevaldigt op – og med det resultat, at der opstod et par gedigne muligheder i slutfasen, hvor flere af de røde helte fra midtugens Champions League-triumf mod Manchester City var ved at være møre.

»Mod slutningen af kampen havde de to indlæg og kom tæt på, så jeg er helt tilfreds med resultatet, Vi holdt nullet og forsvarede godt. I de sidste 20 minutter burde vi have spillet bedre fodbold, men det gjorde vi ikke og så kom vi under pres«, lød den beherskede reaktion fra Jürgen Klopp til Sky Sports.

Med pointdelingen cementerede Liverpool 3.-pladsen i Premier League, hvor holdet nu er noteret for 67 point, mens Everton er nummer 9 med 41 point.