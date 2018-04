Kølig Eriksen bomber Tottenham til sejr over bundhold Christian Eriksen blev noteret for begge scoringer, da Tottenham ude slog Stoke med 2-1 i Premier League.

Christian Eriksen blev noteret for to scoringer, da Tottenham lørdag slog Stoke på udebane med 2-1.

Efter at have bragt Tottenham foran 1-0, sparkede danskeren et direkte frispark, og bolden sejlede efterfølgende i mål.

Forinden nåede Harry Kane dog at juble og indikere, at han rørte bolden, inden den gik i mål.

Ifølge Premier League blev Eriksen dog noteret for scoringen, og det var også usædvanligt svært at se, at Kane skulle have rørt bolden.

Sejren betød, at Tottenham nåede op på 67 point på fjerdepladsen ligesom Liverpool på tredjepladsen.

Tottenham har spillet en kamp færre, og Chelsea er 11 point efter Eriksen og co. med en kamp færre, inden Chelsea søndag møder West Ham.

Harry Kane var med fra start for første gang, siden klubbens topscorer blev ankelskadet.

Kane blev sendt på banen som indskifter, da Tottenham senest besejrede Chelsea med 3-1.

Kane og co. fik dog ikke hul på bylden efter de første 45 minutter, der endte uden scoringer.

Tottenham bevarede dog tålmodigheden, og anden halvleg var syv minutter gammel, da Eriksen slog til.

Dele Alli blev sendt afsted i højre side, og han kunne have spillet Kane, men stoppede op og lagde bolden til rette for Eriksen, der kom løbende og køligt brugte sin sparketeknik til at udplacere Stoke-keeper Jack Butland.

Det var danskerens niende sæsonscoring i ligaen, efter at han senest i sejren over Chelsea leverede en drømmescoring på en afslutning langt ude fra.

Føringen holdt dog kun i fem minutter, så mistimede Tottenham-keeper Hugo Lloris situationen, da Mame Diouf blev sendt afsted på en friløber.

Lloris stormede ud af sit mål, men endte med at sparke bolden ind på Diouf, der derefter nemt scorede i det tomme mål, mens Diouf vred sig i smerter efter sammenstødet.

Med godt en time igen sparkede Eriksen så sit frispark og blev noteret for sin anden scoring i kampen og for sin ligascoring nummer ti i denne sæson.

Huddersfield havde som sædvanlig Jonas Lössl og Mathias 'Zanka' Jørgensen med fra start ude mod Brighton.

Her endte opgøret 1-1, efter at Lössl fumlede bolden i mål til 1-0 til hjemmeholdet.

Brighton fik Davy Pröpper udvist for en grov tackling før det sidste kvarter. Philip Billing fik de sidste ti minutter på banen for Huddersfield.

Leicester og Kasper Schmeichel tabte på hjemmebane 1-2 til Newcastle.

