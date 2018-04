United udsætter Citys guldfest ved at vende 0-2 til 3-2 Paul Pogba slog til to gange på blot to minutter for Manchester United, som vandt 3-2 over Manchester City.

Det lignede et smertefuldt og klart nederlag til Manchester United efter 50 minutter i udekampen mod lokalrivalen Manchester City. City var foran med 2-0 og styrede direkte mod det engelske mesterskab, men United endte med at vinde kampen med 3-2. Det var to mål af Uniteds franske landsholdsstjerne Paul Pogba samt et enkelt af Chris Smalling, der sørgede for at udsætte Citys guldfest på Etihad. City er trods nederlaget fortsat storfavorit til at vinde mesterskabet, da holdet fører Premier League med 84 point efter 32 kampe. Det er 13 point mere end United på andenpladsen, og der er blot seks kampe tilbage af sæsonen og dermed 18 point at spille om. City vil dog kunne ærgre sig over kampens forløb, som gav gode muligheder for at snuppe mesterskabet i en kamp mod ærkerivalen United. Scorede med tåhyler City-anfører Vincent Kompany headede hjemmeholdet på 1-0 efter 25 minutter, da Uniteds Chris Smalling ikke fik markeret belgieren tæt nok. Fem minutter senere leverede Citys tyske midtbanespiller Ilkay Gündogan en flot vending og en smart tåhyler til 2-0. Derefter havde City-angriberen Raheem Sterling et par store chancer for at score yderligere, men englænderen var ikke effektiv foran mål. I anden halvleg skød Gündogan på stolpen, men City var bare ikke i stand til at lukke kampen. I stedet slog Pogba til to gange på to minutter. Midtbanespilleren Ander Herrera afleverede smart med brystet til Pogba, som køligt reducerede til 1-2 efter 53 minutter. To minutter senere fandt United-angriberen Alexis Sánchez med et chip Pogba, som headede udligningen ind. Sanchez var også assistmager på et frispark, som endte hos en helt fri Chris Smalling, der nemt kunne gøre det til slutresultatet 3-2. City-manager Josep Guardiola skiftede offensivt ind, så både Kevin De Bruyne og angriberne Sergio Agüero og Gabriel Jesus kom på banen. Lignede straffe Det gav City momentum igen, og United-backen Ashley Young nedlagde Agüero i feltet med en hård stempling på benet. Det lignede et klart straffespark, men dommerens fløjte forblev tavs trods store protester fra City-spillerne. Agüero havde også et nærgående hovedstød, men United-keeper David De Gea leverede en flot redning. Også Sterling havde et forsøg i slutminutterne, og bolden tog indersiden af stolpen, før De Gea fik verfet den væk. City skal i den næste kamp møde Tottenham på udebane i Premier League. ritzau