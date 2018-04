3-2: Super-reserven Giroud sænker Højbjerg og Saints Southamptons drøm om overlevelse i Premier League ligner mareridt, mens mange Chelsea-fans måske midlertidigt forbarmer sig over forrige sæsons managerhelt, Antonio Conte.

Chelseas nedtur i Premier League har skabt stor bekymring i London-klubben og blandt dens fans. Lørdag eftermiddag skulle der rettes op på udebane mod Southampton, hvor begivenheden også blev en duel mellem to danskere – hjemmeholdets Pierre-Emile Højbjerg og gæsternes Andreas Christensen.

Holdene startede lidt forsigtigt, men Southampton fik taget kontrollen med en 2-0-føring, før der mod slutningen blev spænding om udfaldet. Og det lykkedes lidt uventet Chelsea at vende det hele på hovedet, da den tidligere Arsenal-spiller Olivier Giroud kom på banen.

På cirka ni minutter havde franskmanden scoret to gange, mens Eden Hazard også bidrog med en træffer, så det endte med en 3-2-sejr til Chelsea, der på den måde kopierede Manchester Uniteds fine comeback for nylig mod Manchester City.

Southampton kopierede ufrivilligt det seneste nederlag i Premier League, hvor det endte 2-3 mod Arsenal.

God start for hjemmehold

Hjemmeholdet har haft meget vanskeligt ved at skabe chancer i denne sæson, men efter godt tyve minutters spil blev Ryan Bertrand sendt af sted på venstre kant via en fin pasning fra Højbjerg, og Dusan Tadic ydede forarbejdet retfærdighed ved at bringe sit hold foran med en effektiv flad afslutning. Bertrand var tidligere i netop Chelsea.

Chelsea-manager Antonio Conte, der stillede op i træningsdragt, fik dermed atter kniven for struben. Hans hold skulle have noget med hjem fra turen sydpå for at undgå fornyet kritik, men på St. Mary's sang de lokal fans nu højt til ære for deres helte, og Chelsea-spillerne virkede til tider febrilske i deres offensiv.

Flere grimme tacklinger

Desværre tabte Højbjerg hovedet og fik gult kort, da han savede Davide Zappacosta ned et ellers ufarligt sted, og Marcos Alonso gik helt i sort, da han i en hævnaktion satte knopperne ned i Shane Longs læg. Men det sidste så dommer Mike Dean ikke.

Long havde selv – som så ofte før – lagt op til ballade ved flere svinestreger mod Chelsea-spillerne, så gæsternes vrede mod ham var ikke overraskende.

Efter pausen måtte Chelsea forsøge at lægge et hårdere pres på Southampton, hvis det skulle blive til en udligning og eventuelt en sejr, men i første omgang var det hjemmeholdet, der kom tæt på en scoring.

Shane Long var igen i centrum, men hans forsøg blev akkurat reddet af Thibaut Courtois, efter Andreas Christensen i første omgang var meget tæt på at begå straffespark mod den irske angriber.

Chelsea lignede en taber

Det blev ikke bedre for Chelsea. Efter cirka en times spil sendte James Ward-Prowse et skarpt indlæg mod fjerneste stolpe, og her kom den unge polske back Jan Bednarek løbende og hamrede bolden i nettet.

The Saints var endelig igen på sejrskurs, og manager Mark Hughes kunne efter nederlag i sine to første kampe ane en bedring, selv om nedrykningen stadig ville være en kontant trussel efter en eventuel sejr.

Olivier Giroud, der havde afløst Alvaro Morata i Chelsea-fronten, ville det dog anderledes, og franskmanden viste sin effektivitet i luftspillet, da han med tyve minutter tilbage af opgøret headede et Alonso-oplæg i nettet.

Kort efter gav Willian-Hazard endelig en prøve på deres velkendte sammenspil, og det endte med en træffer fra Hazards venstre fod. Panik og træthed greb derefter hjemmeholdet, og Giroud scorede til 3-2 med en flot kontrolleret halvflugter.

Indskiftede Josh Sims havde en stor mulighed for at udlignede for Southampton, men Courtois blokerede, og afslutningen gav ikke den ønskede opmuntring for Højbjerg og hans holdkammerater.